Отопительный сезон в Украине пройдет под американским флагом

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Правительство в этом году поставило перед энергетическими компаниями задачу отказаться от угля-антрацита и увеличить поставки угля из ЮАР и США. Компания Рината Ахметова ДТЭК в середине апреля этого года заключила контракт с поставщиками антрацита из ЮАР на 675 тыс. тонн с возможностью увеличить объем (при необходимости) до 1 млн тонн. Энергетики уже приняли в порту "Южный" два судна по 75 тыс. тонн каждый. Кроме того, ДТЭК поставляет антрацит из России, поскольку в Ростовской области находятся ее шахты. Объем российского угля составляет половину импорта этой продукции.

Американский уголь: долго, дорого, неэффективно

В тоже время, государственная компания "Центрэнерго" подписала контракт с американской компанией XCoal Energy на поставку 700 тыс. тонн антрацита до конца этого года. При этом, уголек из Пенсильвании будет закупаться по очень высокой цене — 113 долларов за тонну, и этом при том, что цена "Роттердам+" составляет 80 долларов. Таким образом, государственная компания переплачивает около 30% стоимости угля. Кроме того, уголь приходится везти через полмира, поэтому штатовское сырье будет поступать с большими задержками.

"Этот антрацит, он ни в какой "Роттердам+" не помещается. Если ДТЭК до конца года привезут 700 тыс. тонн угля, то "Центроэнерго" все еще ничего не купило, оно находится в пикантной ситуации. Чиновники за лето обленились и не сделали ничего для поставок. Первая баржа с американским углем придет не ранее конца сентября и это лучшем случае. А далее у нас наступает четвертый квартал, порты будут загружены из-за экспорта зерновых, кроме того, чаще будет штормовая погода, поэтому не факт, что уголь будет отгружаться вовремя. Очевидно, "Центрэнерго" пойдет в регулятору просить повышать тариф. Ранее они уже просили повысить тариф. Пока по импортным поставкам выручают негосударственные производители электрической энергии, которые закупили достаточно угля. Если бы не они, то мы бы в этом году не обошлись без веерных отключений электроэнергии", - заявил на пресс-конференции в РИА Новости Украина сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич

По словам эксперта, блокада территории ОРДЛО привела к тому, что страна стала импортером угля, тогда как ранее страна сама себя обеспечивала антрацитом. Теперь Украина вынуждена закупать сырье за валюту и зависеть от мировых колебаний цен на эту продукцию.

"Для решения этой проблемы нужно разрешить закупку угля с неконтролируемых территорий, но это решение невозможно с точки зрения политической конъюнктуры. Хотелось бы что бы те люди, которые организовали блокаду понесли политическую ответственность, потому что был нанесен огромный экономический урон, тогда как цели блокады не были достигнуты. К чему мы в итоге пришли — пришли к существенному ухудшению работы тепловой генерации", — подчеркнул Марунич.

По его словам, поднятие тарифов на ЖКХ и блокада ОРДЛО не решили ни одну из традиционных проблем. Из-за того, что государство не занимается добычей угля, а предпочитает импортировать заморское топливо, государственная угольная отрасль продолжает оставаться убыточной и дотационной.

"Средняя себестоимость добычи на госшахтах — 2600 грн с торнны, они продают по 2000 грн. 690 грн — это убытки шахт, поэтому у них добыча упала на 30%. 1,5 млрд. гривен пойдет на покрытие убытков. Еще 40 млрд. грн составляют долги всех субъектов электрической энергии друг другу, плюс долги госпредприяти "Энергорынок" по кредитам", — сообщил эксперт.

Отечественный углепром загибается

Казалось бы, государственная политика по переходу ТЭС и ТЭЦ с антрацита (почти весь остался на неконтролируемых территориях) на уголь газовой группы (которого в стране достаточно) позволила бы вдохнуть новую жизнь в государственные украинские шахты. К тому же, власть придумала схему "Роттердам+", которая уравняла внутреннюю цену на уголь с мировой. Однако правительство не только не думает о развитии государственных шахт, но и планирует закрыть значительную часть "убыточных", а прибыльные шахты — распродать.

"Ни одна страна мира не пускают на самотек обеспечение энергетическими ресурсами. Да, себестоимость добычи в Львовско-Волынском угольном бассейне колеблется в диапазоне 1988-2000 грн за тонну из-за глубокого залегания угольного пласта. Однако там находятся города, где много шахтерских семей. Можно развивать эти шахты, а не бездумно гнать импорт. В чем смысл импорта американского угля, если эти же деньги можно пустить на развитие шахт и получить дополнительный социально-экономический эффект? Сейчас там не платят зарплату по по 2-4 месяца, люди в отчаянии перекрывают улицы, а государство в этот самый период закупает уголь в США, причем, не только дефицитный антрацит но и уголь газовой группы", — заявил на пресс-конференции в РИА Новости Украина директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины

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По мнению директора Агентства социальных коммуникаций Сергея Белашко, подобная политика украинской власти имеет целью угодить администрации президента Дональда Трампа, который выступает за активизацию экспорта энергоносителей из США. Эксперт считает, что отгрузка антрацита из Пенсильвании в Украину позволить увеличить занятость местных рабочих, которые на президентских выборах голосовали за действующего президента. То, что ценой такой лояльности станет разрушение отечественной угольной отрасли и потеря рабочих мест, украинскую власть совершенно не беспокоит, считает политолог.

РИА Новости Украина директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко

"Этот регион было достаточно депрессивный и он находился под угрозой закрытия. Навязанный Украине контракт позволил сохранить в США тысячи рабочих мест. Наша власть напоминает туземную элиту в колониальной Индии. Они действует по законам жанра начала девятнадцатого века, снимая со своих соотечественников последнюю рубашку ради лояльности белых господ", — заявил на пресс-конференции в РИА Новости Украина Сергей Белашко.