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    Якубин о цене на газ и ущербной логике

    (обновлено: )17910
    Когда поднимали цену на газ для населения в 7-9 раз, звучала радостная фраза "Это же для борьбы с коррупцией!", напомнил политэксперт Алексей Якубин. Пока цена была подъемной для населения, она была коррупционной, а теперь нет, теперь там нет коррупции, добавляет он.
    Алексей Якубин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина 

    В Украине продолжает дорожать газ для автомобилей. Одна из главных причин – дефицита газа в стране. С 22 по 23 августа цена автогаза в крупных сетях в Киеве выросла на 0,5-1 грн/л – до 16–16,5 грн/л. 

    Автозаправочная станция
    RIA News Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк
    Рынок автогаза в глубочайшем кризисе – Куюн

    Как отмечается, основным фактором подорожания газа стала нехватка ресурса. Операторы рынка прогнозировали, что праздничные и выходные дни еще больше увеличат стоимость сжиженного газа – до 17-18 грн/л.

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    Когда поднимали цену на газ для населения в 7-9 раз, звучала радостная фраза: "Это же для борьбы с коррупцией!" Пока цена была подъемной для населения, она была коррупционной, а теперь нет, теперь там нет коррупции, напомнил на своей странице в Facebook политолог Алексей Якубин.

    "Ну такое. Кричали даже наши младоантикоррупционеры. А сейчас поднялась цена на газ для автомобилей (пока даже не в разы) и резко некоторые прозрели: "Как же так? Сговор! Коррупция!" Очень может быть, но разве на этом фоне нельзя применить "антикоррупционную риторику" и кричать – "Это борьба с коррупцией!" Нет? Где логика, а?" – задается вопросом эксперт.

    В причинах подорожания сжиженного газа будут разбираться Минэнергоугля, Антимонопольный комитет, Государственная фискальная служба и Государственная регуляторная служба. Такое поручение дал первый вице-премьер-министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

    Facebook Алексея Якубина
    Комментарий Алексея Якубина

    В министерстве не исключают возможных нарушений законодательства о защите экономической конкуренции. Из-за чего ведомства должны проанализировать ситуацию на рынке сжиженного газа и в ближайшее время подать предложения по решению проблемы.

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