Прозрение Гройсмана и тарифы

РИА Новости Украина

Несколько месяцев назад премьер Владимир Гройсман во время похода в народ случайно узнал о решении Нацкомиссии по госрегулированию в сфере энергетики включить в платежку абонплату за газ, напомнил на своей странице в Facebook экономический эксперт Виктор Скаршевский.

"И что теперь она будет платить больше. Не поверил. Вернулся в Киев, посмотрел, в самом деле", — заявил тогда Гройсман.

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На этой же неделе премьер съездил в регионы и узнал, что "существуют фирмы, у которых нет ничего, кроме печатки и стула", продолжил эксперт. Он привел слова Гройсмана: "Я думаю, что у них есть поддержка в разноплановых органах власти. Они заявляются на все тендеры в стране и потом через жалобы блокируют абсолютно все тендеры на все, что угодно. То есть блокируют честный бизнес, а потом вымогают с честного бизнеса "откаты".

"Возникает впечатление, что Гройсман в Киеве находится в информационной блокаде и прозревает, только посетив Житомир, Николаев, Днепр и другие города", — отметил Скаршевский.

Еще несколько поездок в регионы, и премьер "случайно" узнает, что в Украине процветает коррупция, рейдерство и вымогательство при поддержке, как он выразился, "разноплановых органов власти" — конечно же, за исключением возглавляемого им Кабмина, иронизирует экономист.

Публикация Виктора Скаршевского на Facebook

Напомним, 1 апреля премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что направит Нацкомиссии официальное обращение с требованием пересмотреть решение о введении абонплаты за газ для населения.

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По его словам, несмотря на то, что Нацкомиссия по энергетике не подчиняется правительству и премьеру, такое повышение цены на газ недопустимо.

"Ни я, ни правительство это категорически не поддерживаем. Я только что имел разговор с представителем комиссии, которая установила эту абонплату с 1 апреля. Хотя Национальная комиссия по энергетике и не подчиняется правительству и премьер-министру, но я в понедельник направлю официальное обращение. Требую, чтобы это решение было пересмотрено. Это наша принципиальная позиция!", — подчеркнул тогда глава правительства.