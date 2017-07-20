Зачем Гройсману Совет премьер-министров?

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает на запуск работы Совета инноваций при Кабинете министров Украины до конца лета. По его словам, Украина обладает большим человеческим потенциалом в сфере инноваций.

Глава Администрации президента Украины Игорь Райнин заявил, что между президентом Украины и премьер-министром нет конфликта, есть отдельные дискуссии.

Переговоры лидеров стран "нормандской четверки" в формате телеконференции запланированы на следующий понедельник, сообщил спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик.

Информационные итоги 19 июля в эфире радиостанции Голос Столицы подвел политолог, директор Украинского института анализу и менеджмента политики Руслан Бортник.

Владимир Гройсман заявил, что до конца года заработает Совет инноваций при Кабмине. Вчера он выступил с инициативой о создании Совета премьер-министров. Что это инициативы? Кризис идей?

— Не только, я думаю, хотя это тоже присутствует. Я думаю, что сегодня мы имеем дело с ситуацией, когда Гройсман генерирует разного рода институции, даже не институции, скажем так, а такие пиар-бренды, которые позволяют ему более широко или более обосновано говорить с обществом, или использовать их для достижения тех или иных кластеров социальных. Я думаю, что, по большому счету, если мы говорим о Совете инноваций, если мы говорим об инновациях, то, наверное, если мы бы реально хотели бы достичь какого-то улучшения с инновациями в стране, сначала мы бы обратили бы внимание на науку, на финансирование науки, на какие-то технологические инновации, но речь пока что об этом не идет.

Может, создадим Совет инноваций?

— А бюджетное инвестирование откуда возьмется, если оно не планируется? Поэтому, мне кажется, если мы говорим о социальных, правовых, политических инновациях, то для этого не нужен какой-то совет. Власть постоянно что-то меняет, редко в лучшую сторону, но постоянно что-то меняет.

А Совет премьер-министров?

— Совет премьер-министров – это более технологическая вещь, она преследует две цели. Первая цель – это попытка все-таки заручиться авторитетом старых премьер-министров, потому что Гройсман – премьер-министр молодой и авторитет у него очень молодой, достаточно ограниченный и вот если обложиться, условно говоря, этими старыми генералами, то будешь выглядеть более солидно, это первая мотивация.

Ющенко с Тимошенко будут ссориться, опять будут конфликты…

— Стаканами не бросались и друг друга чурками не обзывали. И вторая составляющая этой инициативы, мне кажется, еще более важная – это попытка разделить ответственность. Одно дело, когда непопулярные социальные реформы – пенсионную, медицинскую или аграрную предлагает премьер, а другое дело, когда он при этом скажет – вы знаете, это не мое дело, это совет старейшин, мудрецов, обдумал, проанализировал опыт государственного управления Украины за 27 лет, предложил такую идею. Поэтому это еще и попытка прикрыть фиговым листком причинные места нашего правительства иногда, когда это будет нужно. Вот для этого генерируется этот совет.

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В принципе, мне кажется, что Гройсман последнее время совершил очень много именно политических действий: повышение минимальной зарплаты, те реформы, которые им заявлены, запланированная отмена налогообложения пенсий и всего остального – это действия, которые уже характеризируют не столько действия Гройсмана как премьера, а Гройсмана как политика. Мне кажется, сегодня мы имеем дело с возникновением Гройсмана как политика, в какой-то мере даже суверенного, с одной стороны. С другой стороны, построением вертикали под Гройсмана внутри правительства, которое сегодня уже включает не тех три члена правительства, с которыми он пришел туда, но и многие другие руководящие должности, в частности, ГФС, Министерство аграрной политики, то есть многие компании государственные. То есть построение этой вертикали, которая может быть основой административной для политической карьеры или политического проекта Гройсмана, мы тоже сегодня наблюдаем.

Многие заговорили о формировании Гройсмана как политика, и президента это может не устраивать.

— Острого конфликта нет все-таки, я считаю. Есть трения, есть непонимания, есть конкуренция, даже ситуативная пиар-конкуренция, но острого конфликта нет. Я думаю, что сегодня мы наблюдаем в окружении президента борьбу за квоты, я ее называю, борьбу между премьером, Генпрокурором, министром внутренних дел и несколькими другими лицами, военным прокурором за право стать если не старшим, то младшим партнером при формировании парламентского списка в 2019-го году. То есть за право стать партнером, а не просто исполнителем. Вот эта борьба, безусловно, присутствует.

В Кабмине есть два министра, которые написали заявление об отставке, это Тарас Кутовой и Юрий Стець. И есть министерство здравоохранения, где нет министра. Правильно?

— Кроме того, у нас еще отсутствует руководитель ГФС и Фонда госимущества. Два ведомства, которые, по большому счету, равны министерству по своему весу и влиянию. Поэтому, скажем так, дыра в кадровом составе правительства, по сравнению с тем моментом, когда оно создавалось, получилась большая. Более того, шатаются еще кресла под целым списком министров, прежде всего под министром инфраструктуры Владимиром Омеляном, у которого не сложились абсолютно отношения с Гройсманом, которого сейчас там обвиняют и в коррупции, у которого есть тяжелый конфликт с Бальчуном. Говорят, что уволят обоих — и Омеляна, и Бальчуна…

Эта последняя история с Reynaers и директором аэропорта "Борисполь" Павлом Рябикиным…

— Да, конфликт с Рябикиным. Обыски, которые проводились и в "Укрзализныце", и дела, которые возбуждены в отношении руководства Мининфраструктуры со стороны МВД и СБУ. Вот это один министр, один из первых претендентов на вылет. Кроме того, есть вопросы и серьезные проблемы у Насалика. Есть серьезные проблемы у Жданова. То есть, есть целый список сегодня действительно фигур, которые потеряли свое влияние, их необходимость нахождения в Кабмине прошла. Я поэтому думаю, что осенью нас ожидает обновление правительства процентов на 30, может и больше. Если удастся сохранить даже нынешнюю неформальную коалицию, все равно должности необходимо будет заполнять, потому что это возможность для торгов и это правительство уже вынуждено будет втягиваться в подготовительную кампанию под выборы 2019-го года. Оно не может быть вакантным, должны быть люди, ответственные по своим направлениям.

Вы говорите, будут к осени ротации и около 30% состава Кабмина изменится. Но когда мы говорили о конфликте, например, Омеляна с Гройсманом, все упиралось в коалиционные соглашения. То есть отношения БПП с "Народным фронтом". Поладят они по этим кадровым вопросам в коалиции, учитывая, что не все просто в большинстве парламентском складывается?

— Сложно сказать, поладят или нет. Но мне кажется, что могут согласовать новую кандидатуру вместо того же, например, Омеляна, необязательно это приведет к какому-то конфликту между БПП и "Народным фронтом". Я думаю, что могут и договориться. Тем более, это касается не только Омеляна, но и других фигур, которые тоже в той или иной мере были коалиционными.

Учитывая, что правительство не отчиталось в ВРУ…

— Так не перед кем отчитываться. Нет коалиции, перед кем правительство может отчитываться? Это следствие, вот это все разрушение госуправления сегодня, которое мы наблюдаем на высоком уровне, то есть разрушение этой парламентско-президентской республики на высоком уровне, следствие отсутствия коалиции. Все произрастает из-за отсутствия коалиции.

Если нет коалиции, и нужно будет менять министров, за их назначение может и не быть голосов?

— Не совсем так. Не совсем так, смотрите: почему не назначают Ульяну Супрун? Вы думаете, 226 голосов нет за нее в парламенте? Конечно, есть. И посмотрите, как голосовали пенсионную реформу, как последнюю неделю голосовали все, когда власти реально надо. Я думаю, что тут вопрос еще ответственности. Боятся назначить Ульяну Супрун в коалиции, потому что понимают, что она сделает в части медицинской реформы, и не совсем хотят нести за нее ответственность. Если это сделает исполняющий обязанности министра, иностранец…

Но Гройсман же прямо ручается за Супрун…

— Мне кажется, это игра перед западными партнерами и компаниями, чьи интересы Ульяна Супрун здесь представляет. Это определенный элемент игры. Или определенный момент, попытка не отвечать за нее, и в то же время попытка подвесить ее за крючок, торговаться с самой Супрун в отношении того формата реформы, который она проводит.

Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик сообщил, что переговоры лидеров стран "нормандской четверки" в формате телеконференции запланированы на следующий понедельник. Что-то может решиться?

— Более того, нам Эмануэль Макрон, президент Франции, обещал встречу нормандской четверки, очень так оптимистически, еще до Большой двадцатки.

Но потом в его пресс-службе сказали, что неправильно трактовали его слова…

— Не случилась эта встреча, и вот эти инициативы Макрона, и план Макрона, о котором начали говорить в определенный момент очень активно, забуксовал, к сожалению. Я думаю, что пока что эта встреча ничего особого не даст, скорее всего, эта встреча проходит в таком русле: давайте поговорим о Минске. То есть, Макрон настаивает. А все остальные не хотят просто, скажем так, быть обвиненными в том, что не хотят обсуждать Минск. Не хотят быть обвиненными в том, что они недостаточно верят в Минск, или срывают Минск. Поэтому, по большому счету, наверное, чего-либо ключевого эта встреча сегодня не даст. В Германии выборы, Меркель занята своими проблемами, ключевой сегодня формат, я считаю, в отношении украинского кризиса, это американо-российский. Нормандский формат свой шанс уже потерял. Два этапа минских соглашений, даже два с половиной, можно считать, три года прошло от первых минских соглашений, скоро уже будет три года, и по большому счету, они показали, что у стран нормандского формата не хватает авторитета и взаимного доверия для реализации этих соглашений.

Была договоренность о создании "дорожной карты" по выполнению минских соглашений.

— Такие "дорожные карты" есть, их есть много вариантов. Не хватает сил, авторитета и доверия, для того чтобы эту карту реализовать.

О плане Макрона сказал президент Украины, а не Макрон. Почему многие в стране считают, что он есть, что он обсуждался?

— Французские СМИ публиковали якобы части его плана. То есть, что-то такое варится в администрации президента Франции, тем более что план Эро и план Мореля, это тоже планы французов, условно говоря, есть наработанная уже база этих планов.

Но в планах Эро и Мореля не совсем учитывались популярные для Украины позиции.

— Я скажу чуть более прямо, все, кого не устраивают данные планы, пусть откроют минские соглашения, которые в том числе являются резолюцией Совбеза ООН и прочитают наши обязательства, в том числе амнистию, выборы, и так далее. А политиков, которые на этом спекулируют, я советую тоже открыть социологический опрос последний, в котором 60% украинцев выступают за мирное урегулирование.

Ранее политолог Михаил Погребинский заявил, что цель законопроекта о деоккупации Донбасса — перенести выборы в Верховную Раду на более поздний срок.

Также заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире "ГС" рассказал, что представляет собой алгоритм распределения средств, выделенных Евросоюзом на восстановление региона.