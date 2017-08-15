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    Политика

    Гройсман - замглавы ОГА: вы невнимательно слушали, ищите новую работу

    (обновлено: )39717
    Инцидент разгорелся в ходе всеукраинского селекторного совещания по подготовке к новому учебному году в Днепре. Премьера возмутило то, что замглавы Черниговской ОГА не смог повторить его речь.
    Владимир Гройсман
    УНИАН

    КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман раскритиковал первого заместителя председателя Черниговской облгосадминистрации (ОГА) Леонида Сахневича за невнимательность и посоветовал написать заявление на увольнение.

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    Инцидент произошел в ходе всеукраинского селекторного совещания по подготовке к новому учебному году в Днепре.

    Как сообщает "Укринформ", Гройсман призвал глав ОГА и мэров городов принять участие в августовских конференциях педагогов и пообещал лично прийти на такую конференцию. Затем он перешел к вопросам подготовки кадров в сферах национальной экономики, формирования бизнес-климата и взаимодействия местной власти с предпринимателями.

    После этого премьер-министр внезапно попросил вывести на экран Чернигов и обратился к представителю ОГА с просьбой сообщить, о чем он рассказывал.

    Сахневич отметил, что Гройсман как раз рассказывал об августовских конференциях.

    "Вы невнимательно слушали, что сказал премьер-министр. Премьер-министр говорил о национальной экономике. Я думаю, что Вам нужно принять решение и найти себе другую работу. Вы услышали меня? Главе администрации напишите заявление об увольнении и ищите себе другую работу, я с вами работать не буду (…). Я говорю о национальной экономике, я говорю о детях в детских садах, вы сидите, занимаетесь болтовней", — возмутился глава правительства.

    Сахневич попытался принести извинения, на что Гройсман ответил: "Извиняться будете перед своей женой, если, не дай Бог, сделаете что-то не так, вашему сердцу должно быть больно, а не извиняться передо мной".

    Гройман во вторник находится в Днепре с рабочим визитом.

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