Гройсман: цена на газ для населения повышаться не будет

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров Украины не будет повышать цены на природный газ для нужд населения и региональных теплоснабжающих компаний (теплокоммунэнерго) на период отопительного сезона 2017-2018 годов.

Об это он сказал во время селекторного совещания в Николаеве, которое было посвящено вопросам подготовки к новому отопительному сезону.

"Я хотел бы сразу отметить, что правительство не поддерживает каких-либо повышений цены на газ в стране в новом отопительном сезоне. Это принципиальная позиция правительства… Никаких объективных оснований сегодня для того, чтобы повышать газ для населения и ТКЭ нет. Цены по решению правительства повышаться не будут", — сказа он.

Ранее советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Белявский сообщил, что накопленные Украиной запасы газа в хранилищах пересекли отметку в 14 миллиардов кубов.