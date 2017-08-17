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17.08.201712:32
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    Экономика

    Гройсман: цена на газ для населения повышаться не будет

    (обновлено: )79
    По словам премьера, правительство не поддерживает каких-либо повышений цены на газ в новом отопительном сезоне. Он подчеркнул, что это принципиальная позиция правительства.
    Владимир Гройсман
    Украинское фото

    КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров Украины не будет повышать цены на природный газ для нужд населения и региональных теплоснабжающих компаний (теплокоммунэнерго) на период отопительного сезона 2017-2018 годов.

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    УНИАН
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    Об это он сказал во время селекторного совещания в Николаеве, которое было посвящено вопросам подготовки к новому отопительному сезону.

    "Я хотел бы сразу отметить, что правительство не поддерживает каких-либо повышений цены на газ в стране в новом отопительном сезоне. Это принципиальная позиция правительства… Никаких объективных оснований сегодня для того, чтобы повышать газ для населения и ТКЭ нет. Цены по решению правительства повышаться не будут", — сказа он.

    Ранее советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Белявский сообщил, что накопленные Украиной запасы газа в хранилищах пересекли отметку в 14 миллиардов кубов.

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