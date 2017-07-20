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    Цена на газ в Украине: тарифная вакханалия творится в угоду МВФ - Землянский

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    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел (625)

    (обновлено: )10820
    Эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в эфире «ГС» заявил: отказ Кабмина утвердить проект финплана «Нафтогаза», предусматривающий повышение цен на газ для населения, был абсолютно политическим.
    Валентин Землянский. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 20 июл — РАИ Новости Украина. Кабмин не позволил повысить цены на газ для населения. Подорожание голубого топлива почти на 19% было заложено в финансовом плане НАК "Нафтогаз Украины", который правительство отказалось принимать в нынешней редакции.

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    Новые тарифы на газ станут неподъемными для населения – экс-министр

    В частности, проект финплана "Нафтогаза" предлагал с 1 октября увеличить стоимость тысячи кубометров газа без НДС на 931 гривну — до 5,873 тыс гривен. То есть, с НДС тысячу кубов газа стоили бы с 1 октября больше 7 тысяч гривен. Сейчас же население платит за тысячу кубометров 6,957 тыс гривен, и эта стоимость заложена на период до 1 апреля 2018 года.

    Чем обосновано решение Кабмина, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

    "Это абсолютно политическое решение, как политическими были предыдущие решения о повышении тарифов на газ. Потому что Украина взяла на себя обязательства перед МВФ, и как во исполнение этих обязательств последние три года творится эта тарифная вакханалия, которую постоянно объясняют экономической целесообразностью, рыночными ценами, реформами рынка, здесь происходит то же самое. Единственное, я вас несколько поправлю – вы не посчитали в цену, которую хотел установить НАК "Нафтогаз Украины" еще и услуги транспортных компаний", — прояснил Землянский.

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