Цена на газ в Украине: тарифная вакханалия творится в угоду МВФ - Землянский

КИЕВ, 20 июл — РАИ Новости Украина. Кабмин не позволил повысить цены на газ для населения. Подорожание голубого топлива почти на 19% было заложено в финансовом плане НАК "Нафтогаз Украины", который правительство отказалось принимать в нынешней редакции.

В частности, проект финплана "Нафтогаза" предлагал с 1 октября увеличить стоимость тысячи кубометров газа без НДС на 931 гривну — до 5,873 тыс гривен. То есть, с НДС тысячу кубов газа стоили бы с 1 октября больше 7 тысяч гривен. Сейчас же население платит за тысячу кубометров 6,957 тыс гривен, и эта стоимость заложена на период до 1 апреля 2018 года.

Чем обосновано решение Кабмина, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

"Это абсолютно политическое решение, как политическими были предыдущие решения о повышении тарифов на газ. Потому что Украина взяла на себя обязательства перед МВФ, и как во исполнение этих обязательств последние три года творится эта тарифная вакханалия, которую постоянно объясняют экономической целесообразностью, рыночными ценами, реформами рынка, здесь происходит то же самое. Единственное, я вас несколько поправлю – вы не посчитали в цену, которую хотел установить НАК "Нафтогаз Украины" еще и услуги транспортных компаний", — прояснил Землянский.