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    Экономика

    Комиссия по тарифам провалила решение о введении абонплаты за газ

    (обновлено: )17310
    Сообщается, что комиссия не смогла принять проект, так как представители Федерации профсоюзов Украины мешали проведению заседания, в результате чего оно было прекращено.
    Газопровод. Архивное фото
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Нацкомиссия, осуществляющая в Украине регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, не приняла проект новой методики расчета тарифа (абонплаты) за пользование газовыми сетями из-за действий протестующих.

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    Украинское фото
    Введение абонплаты за газ пока невозможно - эксперт

    Ранее НКРЭКУ ввела с 1 апреля для населения и промышленных потребителей абонентскую плату за пользование газосетями. Согласно принятому решению, новые тарифы, по сути, должны были стать платой за подключение к системе газоснабжения и должны были оплачиваться ежемесячно на основании мощности счетчика потребителей вне зависимости от фактического потребления. В соответствии с решением, потребителям должна была начисляться плата за газ как за товар, а также отдельно плата за пользование присоединенными мощностями.  Однако премьер-министр Владимир Гройсман потребовал пересмотреть это решение, заявив, что утвержденный формат привел бы к подорожанию газа для населения.

    "Комиссия не смогла принять проект, поскольку заседание регулятора было закрыто его главой Дмитрием Вовком, из-за активности представителей Федерации профсоюзов Украины, которые мешали проведению заседания", — сообщает УНИАН.

    По словам начальника департамента регулирования отношений в нефтегазовой сфере Татьяны Рябухи, новый проект решения предусматривает новый механизм расчета абонплаты за пользование газосетями. В частности, тариф на услуги по распределению газа (абонплату) предлагается рассчитывать исходя не из максимальной присоединенной мощности, то есть максимального потребления газа всеми приборами потребителя, как это предлагалось ранее, а на основе заказанной мощности, которую определит комиссия.

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    Она добавив, что для бытового потребителя, у которого есть только газовая плита (независимо от наличия или отсутствия счетчика), заказанная мощность составит 1,2 кубометра в час, тогда как ранее было значение 2,5 кубометра в час. Для других категорий потребителей, у которых кроме плиты может быть газовая колонка или котел, размер заказанной мощности будет выше.

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