Украина значительно нарастила запасы газа в хранилищах

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Накопленные Украиной запасы газа в хранилищах пересекли отметку в 14 миллиардов кубов, сообщил в среду в Facebook советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Белявский.

"Запасы газа в хранилищах продолжают расти, сегодня пересекли отметку в 14 миллиардов кубов. Меньше чем за месяц закачали один миллиард", — написал Белявский. Минэнерго Украины в ответ прокомментировало запись Белявского: "перезимуем".

Ранее "Укртрансгаз" сообщал, что при нынешних темпах закачки Украина сможет накопить до 17 миллиардов кубометров газа в хранилищах до начала следующего отопительного сезона.

"Укртрансгаз" в начале июля сообщил, что Украина за первое полугодие закачала в свои хранилища 3,7 миллиарда кубометров газа собственной добычи и из Европы, не используя российский газ. "Укртрансгаз" отметил, что технологически может обеспечить закачку газа в хранилища на уровне 3 миллиардов кубов в месяц при наличии ресурсов газа.

Компания также сообщила, что Украина импортировала за первое полугодие текущего года 7 миллиардов кубометров газа из стран Европы, что в 2,3 раза больше аналогичного периода прошлого года. Больше всего газа традиционно поступило в Украину по словацкому маршруту — 5,6 миллиарда кубов (80%), с польского и венгерского направлений было импортировано 0,6 и 0,7 миллиарда кубов соответственно.

Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016 году впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. В результате страна начала отопительный сезон с запасами газа в 14,7 миллиарда кубометров, что примерно на 2 миллиарда кубометров меньше, чем в предыдущие два года. Согласно данным "Укртрансгаза", Украина за прошедший отопительный сезон снизила отбор газа из ПХГ на 21% — до 6,7 миллиарда кубометров.