"Укртрансгаз" заявил о росте транзита газа РФ через Украину

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Несмотря на открытый для "Газпрома" доступ к дополнительным мощностям газопровода Opal, транзит российского газа через Украину остается на высоком уровне, говорится в материалах "Укртрансгаза".

Сообщается, что 1 августа транзит составлял 251,5 миллиона кубометров газа, к 7 августа объем поставок через Украину вырос до 275,9 миллиона кубометров.

В то же время объем поставок газа по газопроводу Opal вырос со 2 августа (дата начала использования "Газпромом" дополнительных мощностей) по 7 августа на 11,5% — до 81,6 миллиона кубометров, свидетельствуют данные оператора газопровода Opal Gastransport GmbH & Co. KG.

Первые за долгое время суточные торги на свободные мощности Opal были проведены 1 августа с бронированием на 2 августа. Это стало возможным после снятия европейскими судами обеспечительных мер, приостанавливавших доступ "Газпрома" к дополнительным мощностям Opal.

Бывший вице-президент — главный инженер "Укртрансгаза" (оператор украинской ГТС) Игорь Бурак говорил РИА Новости, что объемы транспортировки российского газа через Украину пока стабильны, однако с высокой вероятностью в будущем "Газпром" их сократит вследствие увеличения прокачки по трубопроводу Opal. Газета "Ведомости" на прошлой неделе сообщала, что заявка на транзит российского газа через Украину в Словакию снизилась, так как "Газпром" увеличил транзит газа через трубопровод Opal, принимающий газ из "Северного потока" в Германии.

Через Opal поступает российское "голубое топливо", приходящее в Европу по морскому газопроводу "Северный поток", но из-за регуляторных ограничений труба была загружена не полностью.