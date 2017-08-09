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    Экономика

    Глава "Газпрома" раскритиковал состояние украинской ГТС

    (обновлено: )34491
    По словам Алексея Миллера, Украина официально заявила о возможных проблемах с транзитом из-за недоинвестирования в газотранспортную систему. Глава "Газпрома" также заявил о необходимости "высокоэффективных экспортных маршрутов".
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что состояние украинской ГТС не может гарантировать надежное газоснабжение потребителей ЕС в средне- и долгосрочной перспективе, а признание Украиной возможных проблем с транзитом газа подтверждает необходимость дополнительных маршрутов для надежного снабжения ЕС.

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    "Мы уже давно говорим об этом. Состояние украинской ГТС таково, что никто не может гарантировать надежное газоснабжение европейских потребителей по украинскому коридору в средне- и долгосрочной перспективе", — ответил Миллер на просьбу прокомментировать заявления Минэнерго Украины о возможных проблемах с транзитом газа через территорию страны.

    "Наши партнеры в Европе это прекрасно знают. И наконец-то и украинская сторона это признала. И публично, официально заявила о возможных проблемах с транзитом из-за недоинвестирования в газотранспортную систему. Это еще раз показывает, что для стабильного обеспечения европейских стран российским газом абсолютно необходимы дополнительные современные и высокоэффективные экспортные маршруты", — цитирует Миллера "Прайм".

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    Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что оператор украинской ГТС компания "Укртрансгаз" может быть технически не готова к прокачке газа из-за нежелания "Нафтогаза" инвестировать в ГТС Украины.

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