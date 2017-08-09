Глава "Газпрома" раскритиковал состояние украинской ГТС

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что состояние украинской ГТС не может гарантировать надежное газоснабжение потребителей ЕС в средне- и долгосрочной перспективе, а признание Украиной возможных проблем с транзитом газа подтверждает необходимость дополнительных маршрутов для надежного снабжения ЕС.

"Мы уже давно говорим об этом. Состояние украинской ГТС таково, что никто не может гарантировать надежное газоснабжение европейских потребителей по украинскому коридору в средне- и долгосрочной перспективе", — ответил Миллер на просьбу прокомментировать заявления Минэнерго Украины о возможных проблемах с транзитом газа через территорию страны.

"Наши партнеры в Европе это прекрасно знают. И наконец-то и украинская сторона это признала. И публично, официально заявила о возможных проблемах с транзитом из-за недоинвестирования в газотранспортную систему. Это еще раз показывает, что для стабильного обеспечения европейских стран российским газом абсолютно необходимы дополнительные современные и высокоэффективные экспортные маршруты", — цитирует Миллера "Прайм".

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Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что оператор украинской ГТС компания "Укртрансгаз" может быть технически не готова к прокачке газа из-за нежелания "Нафтогаза" инвестировать в ГТС Украины.