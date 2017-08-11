Землянский: система контроля за газовой безопасностью в Украине уничтожена

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Четыре человека пострадали в результате взрыва бытового газа в одной из двухэтажек города Ирпень под Киевом. Двое пострадавших сейчас находятся в больнице с сильными ожогами, еще двоим оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Взрыв прогремел в ночь на пятницу, в трех квартирах выбило двери и окна. Разрушений несущих конструкций 16-ти квартирного жилого дома — нет, но всех жителей эвакуировали, а свет и газ в отключили. На месте работают спасатели, эксперты и следователи.

Анализируя причины взрыва, эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в эфире радиостанции Голос Столицы отметил, что в последние годы проверки состояния газовых стали носить формальный характер.

"Я не припомню, когда я видел представителя газовой конторы, который пришел бы с проверкой состояния инфраструктуры либо размещения газовых приборов, хотя газконтора должна составлять ежегодные графики, ежегодные планы проверок и соответствующим образом это должно фиксироваться, должно согласовываться с ЖЕКом, так, как это было принято в СССР, потому что это положение как раз базируется на инструкциях, положениях, ГОСТ как раз конца 1980-х, начала 1990-х годов", — пояснил эксперт.

По его словам, пересматривать эти документы не нужно.

"У нас процесс декоммунизации очень сильно далеко зашел. По сути, произошел демонтаж системы контроля за обеспечением газовой безопасности", — заявил Землянский.