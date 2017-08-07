"Нафтогаз" не исключил закупку российского газа в этом году

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. "Нафтогаз Украины" не исключает закупку газа у России в этом году в случае критической ситуации во время отопительного сезона, заявил коммерческий директор компании Юрий Витренко.

"В этом году с учетом позитивного результата Стокгольма (предварительного решения Стокгольмского арбитража по иску к РФ по газовому контракту — Ред.) мы можем брать в принципе российский газ. Это отдельный вопрос, будем мы брать или не будем, но в каком-то таком (критическом — Ред.) случае мы можем брать газ из России", — сказал Витренко в понедельник в интервью "5 каналу".

Читайте также: До обеда воюем, после обеда — торгуем. Украина наращивает торговлю с РФ

Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016 году впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. В результате страна начала отопительный сезон с запасами газа в 14,7 миллиарда кубометров, что примерно на 2 миллиарда кубометров меньше, чем в предыдущие два года.

Ранее в "Нафтогазе" сообщили, сколько намерены накопить газа к отопительному сезону.