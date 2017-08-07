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    "Нафтогаз" не исключил закупку российского газа в этом году

    Тема:

    Стокгольмский арбитраж и дело Тимошенко (588)

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    Коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что в критической ситуации "мы можем брать газ из России".
    Нафтогаз Украины
    RIA News Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. "Нафтогаз Украины" не исключает закупку газа у России в этом году в случае критической ситуации во время отопительного сезона, заявил коммерческий директор компании Юрий Витренко.

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    "В этом году с учетом позитивного результата Стокгольма (предварительного решения Стокгольмского арбитража по иску к РФ по газовому контракту — Ред.) мы можем брать в принципе российский газ. Это отдельный вопрос, будем мы брать или не будем, но в каком-то таком (критическом — Ред.) случае мы можем брать газ из России", — сказал Витренко в понедельник в интервью "5 каналу".

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    Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016 году впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. В результате страна начала отопительный сезон с запасами газа в 14,7 миллиарда кубометров, что примерно на 2 миллиарда кубометров меньше, чем в предыдущие два года.

    Ранее в "Нафтогазе" сообщили, сколько намерены накопить газа к отопительному сезону. 

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