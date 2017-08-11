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    В Ирпене в жилом доме произошел взрыв

    (обновлено: )57
    Как сообщается, в однокомнатной квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома на два подъезда произошел взрыв предварительно бытового газа без последующего горения.
    На месте взрыва в Ирпене в жилом доме
    zora-irpin.info

    КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. В Ирпене Киевской области ночью в жилом доме произошел взрыв газа, в результате чего пострадали четыре человека, говорится в сообщении ГСЧС.

    "В городе Ирпень по ул. Тищенко, 3а, 11 августа в 2 часа. 46 мин. в однокомнатной квартире на первом этаже двухэтажного шестнадцатиквартирного жилого дома на два подъезда произошел взрыв предварительно бытового газа без последующего горения. В результате взрыва пострадали четыре человека, из которых два человека с ожогами разных степеней тяжести госпитализированы в больницу", — говорится в сообщении.

    zora-irpin.info
    На месте взрыва в Ирпене в жилом доме

    В квартире выбиты два окна, разрушены межкомнатные двери, повреждены деревянный пол на площади около 15 м2 и обшивка входной двери четырех квартир. Разрушений несущих конструкций дома нет.

    Всех жильцов дома (27 человек —Ред.) эвакуировали. Электро- и газоснабжение отключены. Причина взрыва устанавливается.

    Напомним, ребенок погиб в результате взрыва неустановленного предмета в Запорожской области.

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