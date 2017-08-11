В Ирпене в жилом доме произошел взрыв

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. В Ирпене Киевской области ночью в жилом доме произошел взрыв газа, в результате чего пострадали четыре человека, говорится в сообщении ГСЧС.

"В городе Ирпень по ул. Тищенко, 3а, 11 августа в 2 часа. 46 мин. в однокомнатной квартире на первом этаже двухэтажного шестнадцатиквартирного жилого дома на два подъезда произошел взрыв предварительно бытового газа без последующего горения. В результате взрыва пострадали четыре человека, из которых два человека с ожогами разных степеней тяжести госпитализированы в больницу", — говорится в сообщении.

zora-irpin.info На месте взрыва в Ирпене в жилом доме

В квартире выбиты два окна, разрушены межкомнатные двери, повреждены деревянный пол на площади около 15 м2 и обшивка входной двери четырех квартир. Разрушений несущих конструкций дома нет.

Всех жильцов дома (27 человек —Ред.) эвакуировали. Электро- и газоснабжение отключены. Причина взрыва устанавливается.

Напомним, ребенок погиб в результате взрыва неустановленного предмета в Запорожской области.