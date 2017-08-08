Отбор на поставку газа "Нафтогазу". Shell вошла в список претендентов

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) внес компанию Shell Energy Europe Limited (Великобритания) в список поставщиков газа, которые имеют право участвовать в тендерах на закупку газа НАК "Нафтогаз Украины" на средства возобновляемого кредита ЕБРР в 2017-2018 годах, сообщила во вторник пресс-служба украинской газовой компании.

В 2015 году "Нафтогаз Украины" и ЕБРР подписали соглашение о предоставлении кредита на 300 миллионов долларов на закупку газа Украиной в 2015 году. Позже "Нафтогаз" сообщил, что закупил в ЕС на средства ЕБРР около 1,7 миллиарда кубометров газа. Компания воспользовалась возобновляемой кредитной линией также при подготовке к отопительному сезону в 2016 году. Теперь компания снова намерена закупать газ за счет этого кредита.

"ЕБРР дополнил перечень поставщиков газа, которые прошли предварительную квалификацию в рамках соглашения с "Нафтогазом"… Условно прошла предварительный отбор компания Shell Energy Europe Limited (Великобритания)", — говорится в сообщении пресс-службы "Нафтогаза".

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В компании напомнили, что ранее предварительную квалификацию на поставку газа на средства кредита ЕБРР в 2017-2018 годах прошли 13 компаний.