Землянский: население не является платежеспособным потребителем газа

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Швейцарский международный энерготрейдер AOT Energy создает в Украине дочернюю компанию. Об этом свидетельствуют данные Государственного реестра юридических лиц Минюста.

Представительство в Украине будет называться "АОТ Энерджи-Украина". Уставный капитал — полтора миллиона гривен — полностью швейцарский. Заявленным видом деятельности является торговля природным газом и вспомогательные услуги при добыче нефти и газа.

Читайте также: Вы оцените красоту игры. О национализации "ПриватБанка"

Накануне стало известно о том, что разрешение на торговлю голубым топливом в Украине хочет получить дочерняя компания французской ENGIE. В целом же в последнее время Нацкомиссия по регулированию в сфере энергетики и комуслуг выдала подобные лицензии на торговлю газом в Украине еще ряду международных компаний.

О создании дочерних компаний в Украине свое мнение выразил в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.



Чем будет заниматься в Украине дочерняя компания международного энерготрейдера?

— Скорее всего, исходя из того, что вы озвучили на сегодняшний день и те лицензии, которые он получил, речь идет о торговле газом. Понятно, что скорее всего речь идет о торговле газом в промышленном сегменте, и вспомогательные работы. То есть сервисная компания, которая может предоставлять сервисные услуги при бурении. По сути дела это как бы два вида деятельности, которыми будет заниматься эта компания на территории Украины. Существенно изменить ситуацию на рынке… Я очень сильно сомневаюсь, потому что в принципе трейдеров на сегодняшний день более чем достаточно на украинском рынке, которые помимо НАК "Нафтогаз" поставляют газ украинской промышленности и в принципе достаточно успешно между собой конкурируют и с НАКом в том числе, предлагая более выгодные цены, более выгодные варианты сотрудничества, так что это один из игроков, который появится как раз в промышленном сегменте.



В секторе промышленности уже есть тот самый рынок газа, о котором нам говорили, ради которого в платежках разделяли сам газ и транспортировку?

— У нас есть промышленность и рынок газа уже давно. С момента, как было принято решение о том, что НКРЭ не регулирует установление не регулируемого тарифа. То есть, по сути дела, спрос и предложение, они формируются на сегодняшний день, формируют таким образом цены. То есть выходит НАК, как маяк на рынке, который дает свою цену и показывает, на каких условиях готов продать. И есть частные трейдеры, которые готовы поставлять, причем, значительно дешевле процентов на 20-30%, чем НАК "Нафтогаз Украины".

Поэтому с рынком все сложилось. А вот в частном секторе, ради чего, собственно говоря, все это и затевалось, потому что я вам напомню, что третий энергопакет вообще предполагал улучшение положения потребителей газа на рынке. Вот мы с вами, как потребители газа, боюсь, не то, что не улучшили, а мы значительно ухудшили свое положение за счет достаточно высоких тарифов, которые мы вынуждены платить. И при этом качество услуг, которое мы получаем, оно, извините, осталось на том же уровне.

То есть вы не имеете возможности ни изменить поставщика, ни как-то повлиять на качество, потому что, если вы не согласны, например, у вас проблемы с качеством газа, или вы подозреваете, что у вас есть возможная проблема с качеством газа, то вы должны обращаться снова к поставщику, облгазу. То есть он собственно, и поставщик, и должен, так сказать, решать вопросы, которые возникают у вас или те проблемы, которые возникают с поставками газа. Поэтому здесь, к сожалению, ничего не изменилось. И учитывая ситуацию с субсидированием со стороны правительства, еще очень долго мы будем ждать прихода частных поставщиков, вот таких вот трейдеров, на сегмент как раз поставок газа населению.



Может ли рынок газа существовать в Украине в промышленном секторе?

— По крайней мере, пока не повысится платежеспособность наша с вами, населения. То есть любой рынок можно сформировать там, где есть платежеспособный потребитель. К сожалению, украинское население не является на сегодняшний день платежеспособным потребителем. Это основная проблема. То есть не уровень тарифов, а то, что эти тарифы не соответствуют доходам. И никто не пытается кардинально подходить к решению этой задачи.

Вот это проблема.



Откуда берут газ трейдеры, которых регистрируют в Украине и которые будут заниматься вопросом торговли на газовом рынке, в промышленном секторе?

— Это посредники, это чистые посредники, которые могут либо закупать его за рубежом, это газ, и заводить его по реверсу через западную границу Украины, могут покупать здесь у независимых производителей газа. Кстати, есть возможность оказания сервисных услуг — это говорит о том, что компании могут пойти на работу с компаниями, которые добывают здесь газ, и собственно, этот газ потом реализовывать промышленности. Но опять же, смотрите, у нас в промышленном секторе есть большая проблема. Наш рынок сжимается. Сжимается очень сильно вследствие падения объемов промышленного производства. И соответственно, падения объемов потребления газа. Прошлый год очень показателен. Украинская промышленность потребила чуть больше девяти миллиардов кубических метров, но для сравнения, вне самом показательном 2013 году этот объем составлял 18 миллиардов. То есть за три года практически вдвое сократился рынок. Поэтому, в принципе, он становится все менее интересным для крупных трейдинговых компаний. Продавать некому.



При этом мы видим, что желающие зайти на рынок и торговать здесь, и быть игроком на украинском рынке все же присутствуют, несмотря на то, что такое падение мы вдвое почти показали.

— Это, скорее, попытка застолбить место. То есть с перспективой того, что, возможно, украинская промышленность оживет.

Определенная надежда есть и они сейчас приходят, чтобы быть первыми когда ситуация начнет улучшаться? Они просто хотят здесь присутствовать?

— Абсолютно верно. То есть для них это не такие большие затраты, 1,5 миллиона гривен уставного капитала, какие-то небольшие, по сравнению с их оборотами, какие-то небольшие затраты на функционирование компаний. То есть для крупного европейского трейдера это не проблема.



Есть ли возможность, например, в нашей промышленности избавиться от определенного посредничества и закупать напрямую газ где-то у кого-то, кто его добывает?

— Да, абсолютно. То есть те компании, которые занимаются добычей, то есть тот же "Куб Газ", или ДТЭК, "Нефтегаздобыча", это те компании, которые имеют лицензию на поставку газа. То есть они являются в том числе и трейдерами, и естественно, их предложение более выгодное, чем будут предложения посредников, потому что если вы закупили газ на бирже в Европе, вы его дотащили сюда, вы вынуждены были потратить и деньги.

Совершенно другая цена на бирже, и плюс еще доставка. Естественно, они будут проигрывать, потому что у них всегда будет еще транспортная составляющая до границы Украины присутствовать в цене на газ. То есть иначе они будут работать себе в убыток. Так что, безусловно, для сектора промышленности это уже существует. То есть еще раз, промышленность покупает газ и внутренней добычи, и европейский газ. Единственное, что цены, естественно, они коррелируют с ценами на европейских биржах. Дешевле можно купить у трейдеров, чем предлагает НАК, чем покупает население. Вот в летние периоды особенно, когда низкий сезон, цены для промышленности ниже, чем цены на газ, который поставляется населению.

Читайте также: Коллектор наступает. Должники банков становятся все более бесправными

Ранее сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире "ГС" заявил, что экономия, о которой объявил "Нафтогаз", весьма условная, поскольку на закупку газа в 2017 году придется потратить на 20% больше, чем в 2016 году.