"Укртрансгаз" заявил об увеличении запасов газа в ПХГ

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 25 марта по 1 апреля выросли на 1,3%, или на 103 млн куб. м, — до 8,225 млрд куб. м с 8,122 млрд куб. м.

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Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины госкомпании "Укртрансгаз".

По данным компании, 1 апреля из хранилищ было отобрано 8,22 млн куб. м газа, а закачано – 14,86 млн куб. м.

Напомним, в киевских домах с 1 апреля начали отключать батареи. Накануне соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Виталий Кличко. Завершение отопительного сезона, как и его старт, продлится около семи дней. 31 марта отопление уже выключили во Львове и Одессе.