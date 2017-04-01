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    Гройсман о введении абонплаты за газ: повышение составит от 1,3 до 3 раз

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    Подорожавшая весна: рост цен и тарифов (497)

    (обновлено: )22610
    Владимир Гройсман заявил, что в понедельник, 3 апреля, направит Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), официальное обращение с требованием пересмотреть решение о введении абонплаты за газ для населения.
    Volodymyr Groysman / Facebook

    Об этом премьер заявил в своем видеообращении, обнародованном в Facebook.

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    По словам Гройсмана, вчера он пообещал разобраться с абонплатой за газ, провести тщательные расчеты и посмотреть, как это повлияет на оплату за газ для каждого украинского гражданина.

    "Только что я закончил совещание по этому поводу. Увеличение действительно есть и составляет в среднем в расчетах от 1,3 до 3 раз, особенно это касается тех, кто живет в многоквартирных домах", — отметил он.

    При этом Гройсман заявил, что такое повышение цены на газ недопустимо. 

    "Ни я, ни правительство это категорически не поддерживаем. Я только что имел разговор с представителем комиссии, которая установила эту абонплату с 1 апреля. Хотя Национальная комиссия по энергетике и не подчиняется правительству и премьер-министру, но я в понедельник направлю официальное обращение. Требую, чтобы это решение было пересмотрено. Это наша принципиальная позиция!", — подчеркнул глава правительства. 

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