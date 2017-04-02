В конце отопительного сезона в ПХГ осталось 8 млрд кубометров газа - эксперт

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. В киевских домах начали отключать батареи. В субботу, 1 апреля, в столице стартовал конец отопительного сезона. Накануне соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Виталий Кличко. Завершение отопительного сезона, как и его старт, продлится около семи дней. 31 марта отопление уже выключили во Львове и Одессе.

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook опубликовала прогноз на первые апрельские выходные. Она сообщила, что в столице осадков не ожидается, а температура воздуха будет в субботу 12-18 градусов тепла, а в воскресенье, 2 апреля, столбик термометра поднимется до 20 градусов. Также госпожа Диденко написала, что периодов резкого похолодания, как в марте, во втором весеннем месяце уже не будет.

Остались ли у Украины в хранилищах запасы газа по окончанию отопительного сезона, рассказал в эфире радиостанции "Голос Столицы" генеральный директор центра исследований энергетики Александр Харченко.

"У нас осталось чуть больше 8 млрд кубометров газа, и уже в середине марта, на самом деле, "Нафтогаз" начал постепенную закачку газа в хранилища. Параллельно "Укргаздобыча" — государственная компания, которая добывает газ в Украине, увеличивает добычу внутреннего газа, и это тоже очень хороший сигнал, поэтому с точки зрения газовой составляющей все в порядке. Гораздо хуже это, к сожалению, с энергоэффективностью, поскольку в этом году, в отличие от двух предыдущих лет, мы можем сказать, что потребление газа населением, к сожалению, возросло", — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что премьер Владимир Гройсман заявил, что в понедельник, 3 апреля, направит Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), официальное обращение с требованием пересмотреть решение о введении абонплаты за газ для населения.