Оплата за транспортировку газа. Будут и пострадавшие – Землянский

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Кабмин пообещал изучить новую методику формирования цен на газ для конечного потребителя, учитывающую стоимость газа как товара и отдельно абонплату. В случае выявления существенной разницы с действующей ценой на "голубое" топливо, правительство потребует пересмотра данной методики.

Подробнее новую методику формирования цен для конечного потребителя проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

Расскажите про новую методику.

— Методика меняется следующим образом. Вы платите за газ как на дровах, то есть, соответственно, цена газа снижается, тариф на газ снижается по сравнению с тем, который действовал до 1 апреля, то есть 6879, но сейчас окончательного положения нет. Изначально говорилось, что это будет шесть тысяч за тысячу кубометров. Вот появились данные, что это будут 6100 гривен за тысячу кубометров, но пока нет окончательной позиции по тому, сколько это будет и вводится плата за распределение мощности. То есть, как ее уже окрестили, абонплата, которая платится вне зависимости от объемов потребления. Вне зависимости, употребляли вы газ или нет и, соответственно, для каждого потребителя в зависимости от мощности подключения, которое предусмотрено счетчиком газа, исходя из мощности газового счетчика, считается размер этой абонентской платы, которая должна платиться ежемесячно.

То есть если человек уехал на полгода в командировку, он все равно абонплату будет платить?

— Да. Именно так. Это требование третьего энергопакета, то есть сетевого кодекса, который был принят для имплементации норм третьего энергопакета. То есть считается, что таким образом разделив услугу, вы можете сменить поставщика за счет того, что два разных счета и вы оплачиваете две разных услуги – услугу за доставку газа и оплачиваете отдельно сам газ. Таким образом, в случае наличия конкурентного рынка вы можете, допустим, у другого поставщика получить более приемлемую, более интересную цену и, соответственно, подписать с ним договор. Но это конечная цель вот этих нововведений.

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Эти конкуренты имеются?

— В промышленном секторе они есть, а вот в секторе для населения, боюсь, что пока нет, потому что, к сожалению, у нас самая большая проблема, которая есть на сегодняшний день, это платежеспособный спрос населения. То есть конкурировать то можно, а вот конкурировать за кого? То есть у нас с покупательной способностью очень большие проблемы.

В этой методике какие плюсы или минусы?

— Для потребителей – большие плюсы, потому что тариф будет явно ниже и он не будет привязан к объемам, потому что, естественно, если потребляли большие объемы и платили больше за транспортировку. Проиграют потребители, которые платили минимум, то есть газовая плита с колонкой, соответственно, им придется платить несколько больше, чем это было раньше. А в некоторых случаях и значительно больше, когда вы, допустим, платили даже по нормативу за газа, который вы потребили 4,4 куба.

Глава правительства заявил, что в случае выявления существенной разницы с действующей ценой на газ будет обращение к НКРЭ КУ. Какой может быть эта разница?

— Странная реакция. Кабмин дождался, пока НКРЭ примет решение, а потом разбираться. Может, имело смысл разобраться изначально? Потому что под удар, по большому счету, попадает как раз социально незащищенные слои населения, то есть люди, которые потребляли на минимуме и, соответственно, для них плата за потребление газа в данном случае в виде абонентской платы она значительно вырастет. То есть вырастет платежка за использование газа, давайте называть это одним, дабы не разделять, то есть ваш чек увеличится, причем в некоторых случаях увеличение будет составлять 4-5 раз от существующих сегодня сумм. Естественно, это вызывает крайне негативную реакцию населения, и премьер сейчас у нас опять задним умом: а давайте мы подумаем, может быть, стоит это сделать по-другому. Мне кажется, что система несовершенна именно расчета, потому что как система разделения счетов – она нужна, потому что это в какой-то мере первый шаг к появлению конкуренции. Но то, как это сделано, – у нас опять через одно место.

Какие еще в платежках возможны неожиданности?

— Других не будет. Условно говоря, вы в платежке увидите меньше сумму за газ как за товар, есть, например, на газовой плите, и больше сумму за его распределение, с одной стороны. С другой стороны, вы увидите, допустим, те, кто потреблял много газа, для них это выгодней, потому что они заплатят меньше за газ. Соответственно, меньшие суммы, которые прописаны, они будут значительно ниже, чем платились раньше за ту часть в тарифе, которая шла на распределение газа. Других пока не предвидится. Но очень бы хотелось, чтобы правительство среагировало на это более оперативно и, скажем, превентивно. Давайте не забывать, вот эта ситуация с абонентской платой, она больше напоминает отвлечение внимания населения от того, что действующие тарифы они просто непосильны для большинства населения, потому что большинство домохозяйств садятся на социал или то, что у нас громко названо субсидией или поддержкой населения. Извините, это не реформа, это в данном случае просто загон населения за черту бедности, причем совершенно осознанно.

Какой эта абонплата может быть?

— Во-первых, на сайте НКРЭ есть раздел, где по каждой области расписано, какой размер абонентской платы будет в зависимости от того счетчика, который установлен и, в принципе, если зайти туда, можно посмотреть. Есть карта, сколько это будет в каждой области, причем разница существенная. Если, например, давайте по Киеву посмотрим, вы пользуетесь плитой, то абонентская плата будет составлять порядка 45 гривен. Если мощность счетчика выше, вы в частном доме или вы будете считать по нормативу, но это где-то будет порядка 60 гривен. Разница для семьи из трех человек, стандартное наше домохозяйство, будет где-то 35 гривен при прописанных трех жителях в одной квартире, которые потребляют газ без счетчика по нормативу.

Напомним, эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский и правозащитник Андрей Саук в эфире "ГС" подчеркнули, что в Украине до сих пор действуют советские нормы отпуска и контроля качества газа.