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    Абонплатой за газ власть обеспечивает себе гарантированную прибыль – Голубенко

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    Эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что абонплата за газ соответствует европейским параметрам по демонополизации рынка.
    Эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко.
    Скриншот видео

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Кабинет министров требует пересмотреть решение Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и комуслуг, о введении абонплаты за газ.

    Комментарий Гройсмана относительно введения абонплаты за газ
    Volodymyr Groysman / Facebook
    Гройсман о введении абонплаты за газ: повышение составит от 1,3 до 3 раз

    И это выглядит очень странно, ведь еще несколько дней назад в Кабмине эту идею поддерживали, а некоторые министры, в частности соцполитики Андрей Рева, объясняли, что от введения абонплаты сумма не изменится.

    Возможность введения абонентской платы за газ прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко.

    "С одной стороны, мы двигаемся в соответствии с европейскими параметрами и говорим о демонополизации рынка, и вроде создаем законодательно для этого все основания необходимые. Но, с другой стороны, второй рукой фактически руководство государства создает такую глобальную монополию для того, чтобы определенным образом обеспечить себе гарантированную прибыль со всех граждан за счет введения такой абонентской платы", — считает эксперт.

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