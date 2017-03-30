В Кабмине объяснили, как будет рассчитываться абонплата за газ

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Абонентская плата за распределение и транспортировку газа фиксированная и будет рассчитываться отдельно для каждого региона, заявил вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион.

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) установила для населения и промышленных потребителей тарифы за распределение природного газа как плату за подсоединенную мощность. С 1 апреля потребители будут ежемесячно оплачивать абонентскую плату за распределение газа в независимости от фактического объема потребления.

Читайте также: Смогут ли украинцев выбросить на улицу за долги по коммуналке. Мнение юриста

"Абонплата будет расчетной, фиксированной и изъятой из той цены на газ, которая действовала до 1 апреля. Оплата будет осуществляться потребителем на один счет за газ, как за товар, а на другой – оплата непосредственно компании, которая занимается распределением и доставкой газа", — сказал Кистион в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, такая методика даст возможность демонополизации рынка природного газа, путем захождения новых трейдеров.

Также он проинформировал, что в методике расчета абонплаты будет учитываться протяженность сетей, возраст строительства, объем загрузки и другие составляющие, необходимые для того, чтобы обеспечить надежную эксплуатацию тех сетей, через которые транспортируется газ и непосредственно доставляется в каждый дом.

Читайте также: У вас долги? Мы уже спешим к вам. Вернулись ребята с паяльниками и утюгами

С 1 июля 2016 года в Украине почти в два раза выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги – отопление и горячую воду. Решение правительства о повышении цен связано с позицией Международного валютного фонда, который требовал довести внутренние цены на газ до рыночного уровня и связал этот вопрос с выделением новых кредитов Киеву. В результате с 1 мая прошлого года власти отменили льготный тариф, который использовался во время отопительного сезона. Население и предприятия теперь платят за газ по единому тарифу — 6,879 тысячи гривен за тысячу кубометров.