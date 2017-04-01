Гройсман потребует пересмотреть введение абонплаты за газ

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в понедельник, 3 апреля, направит Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), официальное обращение с требованием пересмотреть решение о введении абонплаты за газ для населения.

Об этом премьер заявил в своем видеообращении, обнародованном в Facebook.

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По словам Гройсмана, вчера он пообещал разобраться с абонплатой за газ, провести тщательные расчеты и посмотреть, как это повлияет на оплату за газ для каждого украинского гражданина.

"Только что я закончил совещание по этому поводу. Увеличение действительно есть и составляет в среднем в расчетах от 1,3 до 3 раз, особенно это касается тех, кто живет в многоквартирных домах", — отметил он.

При этом Гройсман заявил, что такое повышение цены на газ недопустимо.

"Ни я, ни правительство это категорически не поддерживаем. Я только что имел разговор с представителем комиссии, которая установила эту абонплату с 1 апреля. Хотя Национальная комиссия по энергетике и не подчиняется правительству и премьер-министру, но я в понедельник направлю официальное обращение. Требую, чтобы это решение было пересмотрено. Это наша принципиальная позиция!", — подчеркнул глава правительства.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля потребители будут ежемесячно оплачивать абонентскую плату за распределение газа в независимости от фактического объема его потребления.