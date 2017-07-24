Марунич: по тарифам на газ население страдает из-за конфликта

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В первом полугодии 2017-го года в Украине добыли более 10 миллиардов кубометров газа. Это на 300 миллионов кубометров больше, чем за аналогичный период прошлого года. Эксперты отмечают, что добыча газа в Украине сейчас растет в два раза быстрее.

Также в ежеквартальном отчете Еврокомиссии по европейским газовым рынкам говорится, что Украина в первом квартале текущего года нарастила импорт газа из стран Евросоюза на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится.

При этом правительство утвердило финансовый план "Нафтогаз Украина" без повышения цены на газ для населения.

Увеличение добычи газа в Украине и работу рынка в целом прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Вы можете подтвердить, что добыча газа в Украине выросла?

— Я к сожалению, пока не видел данных Госстата, я бы на них все-таки ориентировался. Видел сообщение компании "Укргаздобыча", она где-то на 7% прирастила добычу в первом полугодии. И частники где-то процента на три, если я не ошибаюсь, частные газодобывающие компании в целом. При этом "Укрнафта", госкомпания снизила добычу газа на 6% практически, это такой давний тренд негативный. Хотя давайте дождемся данных Госстата.

В принципе, это ожидаемо после того, как в прошлом году, вы же помните, резко повысили тарифы, "Укргаздобыча" получила, ну, именно говорим об "Укргаздобыче", получила рекордный объемы выручки, часть денег значительная пошла на бурение. И они действительно увеличили бурение существенно и различного рода работы. Прежде всего, бурение и ремонт скважин. Это позволило нарастить добычу. Какого-то взрывного наращивания добычи не произойдет. Они прирастят в текущем году по плану 4,1%. Потому что нужно понимать еще, за счет чего. Возможно, больше газа закачивают. Раньше как было? Знаете, часть газа добывали, а потом закачивали, чтобы забирать в широкую фракцию легких углеводородов, из нее делали нефтепродукты. Это было экономически выгодно. Сейчас эта ситуация поменялась. То есть нужно понимать внутри компании, как процессы происходят, мы этого не знаем. Повторюсь, статистика говорит о том, что добыча газа растет в первом полугодии.

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Насколько добыча газа должна вырасти, чтобы через несколько лет мы полностью вышли на самообеспечение газом, как обещали в правительстве?

— Согласно этому плану-2020, в текущем году добыча должна составить 15,2 миллиардов кубов. Я говорю сейчас об "Укргаздобыче", госкомпании, потому что она, фактически единственная, которая контролируется правительством. Директор "Укргаздобычи" Олег Прохоренко уверяет, что они выйдут на этот показатель. Но тут важно другое понимать. Просто ли он экстраполирует то, что он хочет, или это реально достижимая позиция на конец текущего года. Я думаю, что по итогам предыдущих годов, когда, по сути, наблюдалось падение, потом очень незначительный рост, конечно, при таком огромном объеме выручки, которую они получали, это просто не сопоставимые деньги, это огромные деньги, десятки миллиардов гривен, которые они собрали за счет тарифа. Конечно, есть у них шанс увеличить бурение и нарастить добычу. Но вот насколько они нарастят добычу, пойдет ли это все в соответствии с планом, для меня это большой вопрос. Потому что это не только зависит от количества денег, которые собрали с нас, потребителей, а от множества факторов. Как "Газдобыча" сможет воспользоваться этими деньгами, да и в конце концов, насколько продуктивным будет бурение. Понимаете, у нас в стране нет больших месторождений. Поэтому это, скорее всего, будут мелкие месторождения, интенсификация добычи на отдельных скважинах, которые уже использовались. Там не все так однозначно. Там, скажем так, коэффициент успешности в ряде случаев ниже, чем 30%. Поэтому можно получить деньги и даже потратить их, но не получить результата ожидаемого. Это все будет проверяться практикой.

Относительно подготовки к отопительному сезону, успевает ли Украина тогда закачать газ до начала отопительного сезона?

— Пока закачка идет. Я так понимаю, это уже не касается добычи. В основном, газ туда закачивается импортный. Потому что если бы не было импорта, закачивали бы совсем незначительные объемы, недостаточные, как это мы наблюдали в прошлом году. Я думаю, что "Нафтогаз" как раз боится свою ошибку прошлогоднюю повторить, и он пытается сейчас, пока цены на газ относительно низкие на биржах ЕС закупиться этим газом. Объемы закачки пока достаточные. Есть деньги, есть кредитные ресурсы страны ЕБРР. То есть с этим ситуация обстоит пока достаточно оптимистично… А, кстати, вот что важно. Надо будет еще внимательно проанализировать финплан "Нафтогаза". Он, правда, так был утвержден лишь частично. И посмотреть, какой объем газа вообще предполагается закачать. Я думаю, что пока в рамках этих планов, которые Кабмин, Минэнерго и "Нафтогаз" обозначили, ситуация развивается.

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Можете объяснить нам, что это был за скандал на прошлой неделе, когда "Нафтогаз" намеревался повысить цены на газ для населения уже с осени 2017 года, а Кабмин не согласился?

— Думаю, все и проще, и сложнее одновременно. Скорее всего, существуют глубокие противоречия между командой, условно говоря, которая сидит в "Нафтогазе", Коболева, и тех людей, которые его поставили на эту должность, Яценюк, и нынешним премьером. И эти противоречия усиливаются. И это нашло выражение в этом частном конфликте. Произошла банальная штука: Кабмин должен был по текущей нормативной базе до 1 июля обнародовать цену газа с 1 октября. И по действующей нормативной базе она действительно должна была увеличиться процентов порядка на 19%. Поскольку Кабмин этого не сделал, Коболев и его подчиненные готовят проект финплана, посчитали и подали Кабмину, исходя из этих показателей. Конечно, им это было выгодно. Потому что у них резко растет выручка. Это было выгодно, потому что у Коболева и компании резко росли сразу же расходы, появлялись деньги на содержание автопарка, на зарплаты миллионные, содержание Набсовета — 36 миллионов гривен. То есть колоссальная раздутая никому не нужная компания "Нафтогаз Украины", которая пожирает 1,8 миллиарда наших с вами денег из тарифа ежегодно. И ничего, по сути, полезного для нас не делает. Так вот, Гройсман, конечно же, не мог пропустить такой ужас мимо своих глаз. Он же обещал людям, нам с вами, что тарифы не повысятся. Поэтому он всю эту историю обрубил на корню, сказал: никакого повышения вам не будет, мы проект финплана утвердим, но с другими показателями, с теми ценами на газ, которые есть сейчас. И насколько мне известно, сейчас Кабмин пытается изменить нормативную базу, постановление 187, и сделать его таким, чтобы методика в постановлении не привела к росту цены на газ с 1 октября.

Вся эта эпопея только начинается?

— Вопрос неоднозначный. Скорее всего, цены на газ будут так или иначе расти, потому что они не только связаны с котировками мировых западноевропейских бирж, но и связаны с курсом. А для стабильности курса я не вижу никаких совершенно предпосылок, особенно начиная с осени. Поэтому нужно людям готовиться, что цены на газ, тарифы на газ будут расти. И никакой Гройсман-герой, не остановит даже в среднесрочной перспективе. В краткосрочной — да. Он остановил ожидаемое повышение тарифа с 1 октября, которое Коболев хотел. Давайте будем реалистами. Они хотят еще, Коболев получает 2,5 миллиона гривен зарплаты. Он будет и четыре получать. И будет считать себя великим реформатором. Из наших денег, дорогие друзья, чтобы вы понимали, из тарифа.

Коболев, как минимум, в хороших отношениях с западными партнерами. Означает ли это, что требование о повышении тарифов, которое предлагает "Нафтогаз", могут поддержать, например, на Западе?

— На Западе его и так поддерживают. Это, по сути, одно из условий, которое выдвигается всеми кредиторами Украины, так или иначе, опосредованно выдвигается. Все должны четко понимать, что происходит. Это так и есть, и действительно он (Коболев — ред.) рассматривается в качестве потенциальной замены Гройсману. Гройсман это понимает и всеми возможными способами пытается этого не допустить. Вот в этом, в том числе, и подоплека произошедшего конфликта. Конечно, можно по-разному смотреть на эти процессы, но сначала это у меня вызывало тоже улыбку. Коболев — премьер. Сейчас уже улыбки не вызывает. Потому что за ним стоят просто в Госдепе люди.

Ранее Дмитрий Марунич в эфире "ГС" заявил, что экономия, о которой объявил "Нафтогаз", весьма условная, поскольку на закупку газа в 2017 году придется потратить на 20% больше, чем в 2016 году.

По закону Кабмин не имеет права устанавливать цены на газ, однако регулирует их и с особым цинизмом называет рыночными, подчеркивает эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.