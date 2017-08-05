Абонплата за газ: НКРЭКУ играет на терпении населения - Герус

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В Украине вступил в силу закон о коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения, который предусматривает обязательное оборудование домовыми счетчиками всех зданий, подключенных к теплосетям, горячему и холодному водоснабжению.

По мнению авторов этого закона, установка общедомовых счетчиков должна уменьшить счета украинцев за коммунальные услуги, поскольку это позволит снизить объем неучтенных расходов воды во внутридомовымм системам, сократить потребление тепловой энергии. Кроме того, закон будет способствовать энергоэффективности страны.

НКРЭКУ 4 августа намерена одобрить для дальнейшего обнародования на своем сайте проект скорректированного постановления по переходу на плату за распределение газа по принципу заказанной мощности.

Нововведения, и каким образом они скажутся на тарифах, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы бывший член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Андрей Герус.

(текст публикуется на языке оригинала)

В Україні набув чинності закон про комерційний облік теплової енергії та водопостачання, який передбачає обов'язкове обладнання лічильниками всіх будівель. Тобто тепер не буде будинків, де немає лічильників на воду і опалення?

— Так, згідно з цим законом, будинки, багатоповерхові будинки мають бути обладнані лічильником на тепло і лічильником на воду. Це дає можливість дійсно проводити облік, таким чином теплова енергія або вода, яка поставляється в будинок, вона чітко обліковується. Якщо якісь втрати відбуваються в тепломережах або в трубах, які подають воду, то ці втрати відбуваються до будинку, відповідно, мешканці будинку цим теплом або цією водою не користувалися, і вони чітко бачать по приладах обліку, що саме в будинок зайшло. Тому це, звичайно, добре, коли є такий облік. Тому що, перш за все, коли ти міряєш, то тоді ти управляєш, тоді ти можеш вдосконалювати. І платиш за те, що спожив.

Автори закону стверджують, що це допоможе зменшити платіжки.

— Я слабо собі уявляю, щоб автори закону сказали навпаки. Тому що це народні депутати, які вибираються, їм треба народна любов. Але дійсно, все-таки в більшості випадків, скоріше за все, буде зниження рахунків. Тут може, в принципі, може бути і ситуація інакша. Якщо будинок всередині дуже неефективний, і він холодний, і він споживає багато тепла, то, в принципі, в деяких будинках може бути і зростання рахунків. Але тут, знову ж таки, ситуація керована, тому що такий будинок може замінити вікна, замінити двері, зробити якусь термомодернізацію будинку. І тоді дійсно рахунки там знизяться. Тому облік дає чітке розуміння ситуації, де відбуваються втрати, наприклад, тепла. Тому що є втрати тепла в котельні, є втрати тепла в теплотрасі і є втрати тепла в кінцевому будинку. І от коли є прилад обліку, він чітко показує, де є втрати тепла, і куди потрібно вкладати гроші для модернізації, для енергоефективності.

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Тобто будуть встановлюватися загальнобудинкові лічильники? А що тоді з лічильниками індивідуальними?

— Йдеться про загальнобудинкові лічильники. І згідно з цим законом, мають бути встановлені вони. Дійсно, в Україні є прилади, індивідуальні прилади обліку. Але їх в масштабах країни насправді є дуже мало. І перший крок, який має бути, це дійсно хоча б по будинках зробити облік перш за все тепла. В мене є мій особистий, я сподіваюся, що його будуть приймати далі. І відповідно те, що я в квартирі спожив, за це я і буду платити. Якщо немає індивідуального, тоді загальнобудинковий. І відповідно, воно розноситься між тими мешканцями, які там є в цьому будинку.

Є гроші на те, щоб у всіх багатоквартирних житлових будинках в країні поставити загальнобудинкові лічильники?

— Є два способи. Перший спосіб вже навіть на сьогоднішній день в тарифах споживачів закладені кошти на встановлення таких лічильників. Наприклад, в місті Києві закладені. В інших містах великих, де працює централізоване теплокомуненерго. Тобто це перше джерело. Друге джерело — це кошти місцевих бюджетів. Наприклад, в місті Києві, якщо я не помиляюся, здається, понад тисячу лічильників було куплено за кошти міського бюджету. Вони довгий час лежали на складах, але нарешті минулого року їх активно почали встановлювати. І тими лічильниками, які куплені за бюджетні кошти міста Києва, були обладнані багато будників. Тому є оці два ресурси, і вони будуть використовуватися для фінансування цього процесу. Тут, мабуть, треба бути реалістом, і розуміти, що за рік воно не встановиться. Мабуть, і за два роки воно не встановиться. Але тим не менше, за декілька років, якщо цією дорогою йти, то можна дійсно цей облік запровадити таким чином, щоби був відповідний облік ресурсів.

Слухач Андрій: У мене є питання з приводу обліку. Яким чином будуть розділятися рахунки за загальне користування і за квартирне, якщо, припустимо, у мене немає в квартирі лічильника?

— Я думаю, що в даному випадку питання про тепло, тому що на газ і на електроенергію, навіть і на воду дуже часто лічильники в квартирах є, а на тепло в квартирах рідко де є. Відповідно, відбувається наступним чином. Береться тепло, яке заходить в будинок і ділиться на метри квадратні відповідних квартир. Таким чином, воно пропорційно розподіляється на всі квартири, все тепло, яке зайшло в будинок. Якщо в будинку є окремі квартири, які мають свої квартирні лічильники, тоді вони платять по своїх квартирних лічильниках те тепло, яке спожила квартира плюс вони платять за тепло на місця загального користування пропорційно своєму метражу як пропорція до загального тепла на місцях загального користування так, як воно розраховуються. Тобто треба вирахувати, скільки відповідно до метра квадратного місць загального користування витрачається тепла, і ця сума місць загального користування має бути рознесена на всі квартири. Тому, якщо в когось є лічильник в квартирі, то до цієї кількості тепла по лічильнику додається ще окремий платіж за місця загального користування. Таким чином, в того, у кого є в квартирі свій лічильник, в нього, по суті, лічильник буде складатись з двох – саме зі своєї квартири і з місць загального користування.

А вираховувати хто буде?

— Це "Київенерго" рахує і виставляє рахунки або, якщо не "Київенерго", якщо є якесь ОСББ, то можуть бути розрахунки всередині ОСББ, але це сам власник квартири не може рахувати, тому що якщо кожен сам почне собі рахувати, всі хочуть платити менше, тому тут має бути така стороння організація, яка розносить. Головне, щоб це рознесення місць загального користування було пропорційно на всі квартири, тому що якщо хтось платить, якщо хтось не платить, тоді виникають трошки конфліктні ситуації.

Повідомлення від Сергія Федяєва: "Схема зрозуміла — підняти тариф, непопулярний захід. З іншого боку, споживання і тепла, і води давно вже переступили усереднені. Що робити? Правильно, ставити лічильник, який рахуватиме реальні витрати, поділить між усіма мешканцями. Тим, хто з індивідуальними, теж дістанеться. На них ляжуть збільшені витрати по місцях загального користування. У мене вже був прецедент, коли за місця загального користування я заплатив більше, ніж за трикімнатну квартиру". Можуть ті споживачі, у яких індивідуальні лічильники, платитимуть більше. Це за яких умовах може статися?

— Тут треба добре розібратись в цій ситуації, тому що якщо місця загального користування виходять дорожче, аніж своя квартира, тоді ситуація якась неправильна. Може бути таке, що просто якісь квартири не платили за місця загального користування, і в місті Києві були такі помилки, коли "Київенерго" не встигало, не збирало даних по тому, скільки мають оплачувати за місця загального користування ті, в кого були індивідуальні лічильники, ту суму вони розносили на інших споживачів. Дуже часто такі помилки траплялись.

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СМС від Юрія: "У нашому будинку встановлені поквартирні лічильники тепла. Кілька десятків квартир не передавали дані в "Київенерго" і вони розкидали спожите тепло з загальнобудинкового лічильника на всі квартири, які платять за тепло. В результаті ті, хто платять, заплатив за тепло тих, хто не платить. Чому "Київенерго" самостійно не знімає показання всіх квартир, і кого закон зобов'язує знімати показання індивідуальних лічильників"?

— За правилами має бути таке, що сам мешканець квартири, сам споживач має передавати свої дані в "Київенерго", але не завжди передають і ця проблема є. Я думаю, що тут "Київенерго" просто має час від часу знімати дані лічильника і робити відповідні перерахунки. Звичайно, що та ситуація, яка була описана, я, власне, про неї згадував. Такі приклади мали місце в Києвы, і це була помилка. Тут цю ситуацію треба виправляти, тому що у нас було прийнято рішення з лічильниками, з тарифами, а не врахували всі моменти, зокрема, такі, то це вилазять такі негативні сторони, коли рішення не до кінця.

Що робити в такому випадку, коли не платять?

— Річ не в тому, що не платять. В таких будинках, в принципі, неважко розрахувати, скільки припадає місць загального користування на конкретну квартиру. Є паспорт в будинку, в принципі, можна розібратись, скільки є квартир і скільки у них метрів квадратних. Відповідно, кожен споживач, тут нескладна математика, може порахувати, скільки на нього припадає місць загального користування і він може зрозуміти свою суму платежу, відповідно, платити цю суму платежу і не більше і потім для подальших платежів викликати представників "Київенерго", щоб вони приїжджали на місце, виясняли, що до чого і робили відповідні уточнення.

НКРЕКП завершила формування нормативної бази для застосування стимулюючого тарифного регулювання в електроенергетиці. Це є важливою передумовою успішної приватизації обленерго. Також це буде сприяти залученню інвестицій в галузь. Що таке стимулююче тарифоутворення в електроенергетиці?

— Для чого вона існує? Вона існує в значній мірі для того, щоби залучати інвестиції ззовні в відповідні компанії, в обленерго. І ті інвестиції могли йти на покращення мереж і забезпечувати поворотність і віддачу якусь на ці інвестиції. В українських реаліях є елементи, як завжди, беруть якісь елементи чогось європейського, але далі його все викривляють по-українськи. Таким чином в одному місці в нас по-європейськи, а все решта в нас по-українськи. І в нас цю систему зробили такою, коли при ставці 12,5% ніхто, звичайно, в такі компанії інвестувати не буде. Тому що в банках депозити дають вищу дохідність.

Спочатку ви проінвестували, ви зробили покращення, зменшилися втрати, ще мережі стали ефективнішими, і потім ви отримуєте 12,5% на свої вкладення 10 млн. Але якщо ви ті 10 мільйонів покладете в банк, то ви там можете отримати 15% річних. Тому який сенс вам інвестувати сюди. І ризикувати. Тому зовнішніх інвестицій не буде. А що ж буде? Чому така зацікавленість? Справа в тому, що колись обленерго були куплені. Наприклад, за 350 мільйоні. гривень було куплено обленерго десь в 2012 році. І потім це обленерго було переоцінене на папері у 8 мільярдів гривень. І тепер кажуть, а тепер на оті 8 мільярдів гривень, будь ласка, виплачуйте дохідність цим власникам обленерго із розрахунку 12,5% річних. І навіть якщо інфляцію порахувати, до 8 мільярдів не виходить. Ті акціонери захочуть ті гроші вивести собі, очевидно. Хоча цей капітал вони не вкладали і близько. Що маємо наслідком цього? Перше — тарифи саме на передачу, на транспортування електричної енергії. Тут немає абонплати поки що. Поки що немає абонплати і сподіваюся, що такої абонплати і не буде.

НКРЕКП 4 серпня має намір схвалити для подальшого оприлюднення на своєму сайті проект скоригованої постанови по переходу на плату за розподіл газу за принципом замовленої потужності. Як реагуватимуть в уряді, президент на відновлення цих розмов?

— Перш за все, тут треба сказати, що не було у нас зобов’язання робити саме такі речі, які робились в квітні або які пропонуються зараз. Було загальне формулювання, що нам потрібно відділити вартість газу від вартості за транспортування мережами. Відділити – це якщо газ коштує шість тисяч гривен, 5500 – це за газ, 500 – за транспортування. 5500 плюс 500 дає шість тисяч. У нас виходило так, що відділяли, але шість тисяч перетворювалось в 6500, умовно кажучи. Тому як наша практика будь-які ідеї приростає своїми "хотєлками" і в підсумку у нас виходить трішки інакше, ніж планувалося. Проект рішення дещо змінили в порівнянні з тим, що він був раніше, особливо змінили для міських жителів. Значить, для міських жителів розмір цієї абонплати, якщо в них тільки газова плита, вона зменшиться вдвічі, тому що зараз визначили, що міські жителі споживають менше, використовують меншу потужність, тому таким волюнтариським способом вирішили, що треба нараховувати на інші показники. Для сільських жителів воно практично не міняється, а для тих, у кого є газові котли, також практично не міняється. Вивісили цей проект рішення, я думаю, щоб протестувати, яка буде реакція на нього. Якщо буде реакція гостра, бурхлива і резонансна, то, я думаю, що в це рішення ще внесуть якісь правки, зміни для того, щоб восени якось прийняти, щоб воно не викликало великого резонансу. Тому рішення трохи покращене, але, на мою думку, є і інші варіанти, як робити це рішення, щоб воно було більш виважене і для того, щоб воно не викликало такого резонансу.

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Скільки спожив, скільки і платиш за транспортування?

— Є такий спосіб. На мою думку, краще робити поєднання того, що сказали ви і того, що пропонує НКРЕКП, так званий двохставковий тариф, коли ви платите маленьку абонплату, вона є, але вона дуже маленька, умовно, вона складає п’ять гривень або менше десяти гривень, тому що мережі треба підтримувати навіть, якщо ви газ в даний момент не споживаєте. А решту плати за транспортування ви платите залежно від обсягу, який ви спожили. Таким чином, ви споживаєте більший обсяг, тоді плата більше, якщо ви економите і споживаєте менше. Таким чином, це є двох ставковий тариф, коли він складається з двох компонентів – з малесенької постійної плати невеличкої, вона складає менше 30% від загальної плати за транспортування, а друга частина – це плата в залежності від обсягу. Така практика найбільш поширена в Європі.

Ранее эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в эфире "ГС" заявил, что было бы логичнее не откладывать введение новой схемы оплаты за газ, а откорректировать соответствующее постановление так, чтобы оно отвечало интересам и потребителей.

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А директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков в эфире "ГС" заявил, что и введение абонплаты за газ, и драконовские тарифы не состоялись бы без поддержки лично Порошенко и фракции БПП в Раде.