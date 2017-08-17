С существующими финансами Гройсман будет ремонтировать дороги 100 лет — эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Правительство в 2017 году выделило 339 миллионов гривен на дорожные работы в Херсонской области. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

Он отметил, что это почти вдвое больше, чем в 2016 году. За эти деньги отремонтируют 27 км дорог.

Планы правительства по ремонту дорог в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал председатель правления общественной организации "Моя дорога" Роман Хмиль.

(текст публикуется на языке оригинала)

Ви можете погодитися з тим, що так як в цьому році ремонтують і будують дороги, так в попередні роки цього не відбувалося?

— Теоретично, гроші виділено справді вдвічі більше, ніж в минулому році. Хоча з держбюджету ті самі шість мільярдів гривень, що і в попередньому, але додатково 15 мільярдів було виділено потенційно з реструктуризації кредитів НБУ. Проблема в тому, що це гроші на папері, і як завжди, ця реструктуризація досі не сталася, тому цих грошей у дорожників на рахунках немає. І може статися та сама ситуація, що і раніше, коли гроші надійшли в жовтні-листопаді, і асфальт кладуть в сніг. Тому поки що я би не був оптимістичним: уряд справді декларує увагу до дорожньої галузі і хоче ремонтувати, але, на жаль, Мінфін ці гроші затримує.

Наскільки вагома виділена сума в масштабах Херсонської області?

— Ця цифра, безумовно, невелика, тому що якщо дивитися на Україну в цілому, то по підрахункам експертів треба від 50 до 100 мільярдів гривень на рік, вкладати кожен рік у наші дороги, щоб за десять років їх відремонтувати. Якщо ми поділимо цю цифру на 25 областей України, то це буде два-три мільярди гривень на рік, які кожна область повинна отримувати. Тут ми маємо 300 мільйонів. Це в десять разів менше, ніж потрібно, щоб дороги за десять років привести до ладу. Тобто розуміємо, що такими темпами ми будемо сто років ремонтувати те, що є.

Навіть якщо будемо долучати до цього турків?

— Безумовно, турки, крім того, ще люблять гроші отримати наперед, щоб почати роботи. І безумовно, роблять якісно, але це не коштує дешевше, коли це роблять іноземці.

А в яких регіонах України найгірша ситуація зі станом дорожнього покриття?

— Власне, Херсонська, Миколаївська, Одеська області — це чемпіони по бездоріжжю. Тут ще можна відзначити західний регіон, але там гроші в дороги активно вкладалися останніми роками. Тому що дороги в основному розбивають сільське господарство, яке возить зернові і врожай в порти, з великими порушеннями вагових норм. А в Карпатах — лісовози. Тому от ці західні і південні області в результаті мають найгіршу ситуацію, там доріг просто немає. Тому я би сказав, що Херсонська область справді має отримувати навіть пропорційно більше грошей, ніж інші області, в яких ситуація краще.

Гройсман нещодавно казав, що через 3-5 років ситуація щодо модернізації дорожнього господарства кардинально зміниться в кращу сторону. Може він мав на увазі лише Київ? Взагалі, це реалістичні терміни?

— На жаль, поки що все це спирається в реформи, які зупинилися. Нами було ініційовано, наприклад, ліквідація "Укравтодору" і переведення цього ринку на комерційну основу, конкурентну, із запровадженням незалежних експертів, які контролюють якість. Проте, уряд Гройсмана зупинив ліквідацію і повернувся до оздоровлення наших улюблених облавтодорів і райавтодорів, на мою думку, це дорога в минуле, і ні до чого хорошого не призведе. Тому зараз, на мою думку, реформи стоять на місці, дорожня галузь не реформується, і заливати туди більше грошей, це гроші йдуть в пісок. Бо, наприклад, незалежний контроль якості був запроваджений цього року постановою Кабміну на капітальних ремонтах, і жоден тендер на незалежних аудиторів не був проведений. Тобто цей контроль не працює. З наступного року незалежні аудитори повинні контролювати взагалі всі гроші, які витрачаються на дорогах, але Укравтодор подав на Кабмін пропозицію відмінити це, тобто це системний спротив реформуванню галузі і переходу на європейські підходи до управління дорожнім господарством. З таким підходом я поки що не бачу на горизонті 3-5 років якихось успіхів потенційно.

А чим першочергово має займатися уряд у цій сфері?

— Реформою. Перше, треба роздержавити цей сектор і перейти на конкурентні ринкові правила гри. Друге, "зґвалтувати" Автодор запровадити цей незалежний контроль якості дорожніх робіт. А третє, це наповнити ринок грошима. Тобто запровадити дорожній державний фонд, який був прийнятий ВРУ, але чомусь його запровадження відтермінували до 2019 року, і цілком ймовірно, що теж скасують, коли ближче підійдемо до тої дати. Тому уряд має займатися реформуванням. Поки що реформа стоїть на місці.

Напомним, ранее председатель правления общественной организации "Моя дорога" Роман Хмиль в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил, что и средний, и ямочный ремонт часто держится одинаковый срок.