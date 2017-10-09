Новый отопительный сезон спровоцирует финансовый коллапс - Землянский

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Кабинет Министров Украины на следующей неделе предоставит МВФ обновленную формулу расчета цены на газ для населения, при этом сохранит действующие тарифы. Об этом сообщает "Рейтер" со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что премьер-министр Владимир Гройсман намерен сдержать свое обещание не поднимать в ближайшее время газовые тарифы для украинцев. При этом в МВФ настаивают на подорожании до 8000 гривен за тысячу кубов.

Однако, в украинском правительстве, отмечает "Рейтер", убеждены, что такой вариант приведет к социальному коллапсу.

Министерство финансов Украины пока не предоставило комментариев по этому поводу.

Какой может быть новая формула расчетов цены на газ, удастся украинцам избежать подорожания, а власти выполнить требования кредиторов, в эфире радиостанции Голос столицы спрогнозировал эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

МВФ длительное время настаивает на рыночной стоимости газа для населения. Сумма в 8000 гривен за тысячу кубов соответствует этим параметрам?

— Смотря чему. Если расчетам, которые делает НАК "Нафтогаз Украины" с МВФ, то в принципе — да. Если покупательной способности населения, то в принципе — нет. Рынок — это когда есть возможность, собственно говоря, купить, при чем у большинства населения, услугу, тем более что мы говорим в данном случае об услуге, которая отвечает за жизнеобеспечение нас с вами, то есть это, извините меня, не предметы роскоши, а по сути — услуга первой необходимости, потому что в нашем климатическом поясе без нее можно просто замерзнуть. Восемь тысяч — это абсолютно неподъемная цена. Поэтому кто как считает. "Нафтогаз" считает, что должна быть рыночная, вместе с МВФ, вот правительство как бы изменило свою позицию — весной считало, что должна быть рыночная, а теперь считает, что должна быть такая, как есть.

Возможно отсроченное, постепенное подорожание? Собственно, какой принцип может быть заложен в новой формуле? РИА Новости Украина Евгений Котенко Землянский: холодная зима может вызвать коллапс с газом в Украине

— Тут полет для фантазии. Вы можете привязаться, например, к цене только, к цене хаба, только для импортного газа, который используется для населения, то есть, условно говоря, если население и теплокомуэнерго для производства тепла для населения, использует 17 миллиардов кубов, а 13 миллиардов добывается в Украине, 4 миллиарда закупается. Грубо говоря, мы сейчас округляем цифры. Вот 4 миллиардов будет считаться по хабу минус, то есть хаб без транспортировки, чистый хаб. Вот у нас считается все по «Дюссельдорф+». Будет считаться как бы, 4 миллиарда кубов будет считаться по хабу, по европейской цене, а 13 миллиардов будет считаться по внутренней цене, например, как бы там себестоимость плюс как бы 10% маржи, например. В результате получим микс, который как бы будет соответствовать той цене, которая есть на сегодня. Можно вообще снизить цену, например. Мы отходим от принципа равной цены, когда все покупают по рынку, и цена для населения устанавливается административно, что, собственно говоря, и происходило с момента, когда объявили о реформах, Кабмин все равно своим постановлением, своим решением все равно устанавливает цену на газ административно.

Кабмин устанавливает или НКРЭКУ?

— Нет, вот как раз Кабмин устанавливает цену, потому что он возлагает спецобязательства на НАК Нафтогаз Украины и устанавливает цену, которая отличается от рынка. Если бы мы с вами сейчас считали по рынку, то, например, "Нафтогаз", демпингуя, делаю на этом акцент, вот допустим в прошлом месяце продавал газ по 8160 для промышленности — это еще дешево, потому что в принципе цены на европейских хабах, они поднимаются, и соответственно 8 тысяч может очень легко превратиться зимой, например, в 9 тысяч или в 10 тысяч для промышленности, потому что промышленность как раз берет по ценам, которые соотносятся с хабом. В целом правительство сделало ошибку еще в 2015 году, когда решило сразу одним махом в 10 раз повысить тарифы для населения. Вот ошибка заложена как бы системная в самом начале. Должен был быть переходной период, более того привязка к рынку должна была быть привязана к экономической ситуации внутри страны. Страна находится в экономическом кризисе, падение платежеспособности населения, доходов, рабочих мест. И вот в этот момент начинается реформа, начинается рост тарифов, который абсолютно не соответствует реальной экономической ситуации в стране. Вы не сможете реформировать сегмент газового рынка для населения по той простой причине, что никто из независимых трейдеров не придет продавать газ неплатежеспособному потребителю, вот же в чем, за кого конкурировать, когда 50% — на субсидиях, то есть не о чем даже говорить.

Если цена будет повышена, тогда придется где-то искать деньги на субсидии?

— Уже заложено 55 миллиардов на следующий год, которых явно недостаточно, мы видим по этому году, бюджет, те показатели, которые были заложены — 47 миллиардов, плюс еще 14 выделили, и все равно не хватает, все равно долги государства по субсидиям остаются. Вы не забывайте, что к ценам на газ еще добавятся цена на тепло и горячую воду, потому что это автоматически потянет за собой пересмотр тарифов на отопление и горячую воду. Бюджет просто провалится, то есть провалится по показателям инфляции, по показателям тех же самых субсидий, то есть все макроэкономические показатели просто посыпятся.

24 миллиарда задолженности. Если цена будет повышена, где гарантия, что украинцы будут платить?

— Да не будут платить. Финансовый коллапс наступит, и на этом все закончится, то есть не будут люди платить такие цены, то есть мы вернемся в состояние начала 90-х годов, массовых неплатежей, на этом как бы закончится вся история, когда поставщики услуг, начиная НАК "Нафтогазом", заканчивая там теплокомунэнерго и последней котельной, просто не будут иметь средств для закупки газа, для закупки необходимых материалов для выезда на аварии. Это сколлапсирует систему, сначала финансово, а потом технически.

Принципы формирования тарифа на газ отражены не только в меморандуме сотрудничества с МВФ, но и в постановление № 187 от 22 марта 2017 года. Там увеличение предусмотрено на 17,6% с 1 октября. Почему сейчас нет соответствующей реакции со стороны правительства?

— Давайте немножко расставим приоритеты. Положения постановления №187 вошли в меморандум с МВФ, а не меморандум повлиял на постановление, потому что это не требование МВФ, это обязательство, которое Украина взяла на себя. Давайте вспомним, с чего начиналось сотрудничество с МВФ в 2015 году, когда МВФ потребовал сбалансированности бюджета государственного и сбалансированности бюджета НАК "Нафтогаз Украины". Был задан вопрос украинской делегации, это было еще при правительстве Яценюка, каким образом вы будете это делать. И был ответ: мы поднимем тарифы. Поэтому вся ответственность за поднятие тарифов лежит на правительстве Яценюка, на правительстве Гройсмана, которые подписывали эти меморандумы и которые брали на себя эти обязательства.

Но сейчас получается такая ситуация, согласно последним интервью и Гройсмана, и Розенко, что цены на газ осенью 2017 года повышаться не будут?

— Так говорить — это же не значит делать. Ведь постановление №187 подписывал Гройсман, и формула, которая прописана, ценообразования — это формула, которая была утверждена Кабмином. И там не прописано рост тарифов, рост тарифов просчитал НАК "Нафтогаз Украины" согласно формуле, прописанной в постановлении №187, вот она составила 18,48%, то есть 19%, на которые должна подняться цена на газ, то есть это тот алгоритм, который предусмотрело правительство. Правительство противоречит, Гройсман в первую очередь, сам себе, когда он же отрицает то, что он подписал, вот те документы, которые принял Кабмин, поэтому заявления носят сугубо политический характер, и правительство даже не попыталось вот за несколько месяцев внести какие-либо изменения в это постановление, то есть все время кивали на МВФ, они от нас требуют. Так правильно, они требуют выполнения Украиной взятых на себя обязательств.

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Напомним, что в Кабмине подсчитали, сколько украинцы смогут сэкономить благодаря придомовым счетчикам тепла. Там уверены, что потребители, которые будут платить по показателям придомовых счетчиков тепла, смогут экономить до 180 гривен ежемесячно. В то же время, эксперты с опаской берутся прогнозировать, какие тарифы увидят украинцы в своих платежках за коммунальные услуги.