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    Политика

    Кабмин об отопительном сезоне. Инфраструктура готова почти на 100%

    (обновлено: )5102
    Вице-премьер Геннадий Зубко сообщил, что уровень подготовки социальных объектов составляет 99,9%, жилой сектор - 99,4%. То, что касается котельных, которые отвечают за подачу тепла – также на уровне 99%.
    Батарея и кот
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Инфраструктура в Украине почти на 100% готова к началу отопительного сезона, сообщил в понедельник вице-премьер, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунальных услуг Геннадий Зубко.

    "На сегодняшний день уровень подготовки социальных объектов (детсады, больницы, школы) составляет 99,9%, жилой сектор — 99,4%. То, что касается котельных, которые отвечают за подачу тепла – также на уровне 99%", — сказал Зубко в понедельник на селекторном совещании по подготовке к отопительному сезону.

    Ранее премьер Владимир Гройсман заявил, что Украина не испытывает проблем с подготовкой к новому отопительному сезону, на его проведение выделено 9 миллиардов гривен (352,9 миллиона долларов) — приблизительно на треть больше по сравнению с прошлым годом. Отопительный сезон в Украине ежегодно ориентировочно начинается 15 октября.

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