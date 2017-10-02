Кабмин об отопительном сезоне. Инфраструктура готова почти на 100%

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Инфраструктура в Украине почти на 100% готова к началу отопительного сезона, сообщил в понедельник вице-премьер, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунальных услуг Геннадий Зубко.

"На сегодняшний день уровень подготовки социальных объектов (детсады, больницы, школы) составляет 99,9%, жилой сектор — 99,4%. То, что касается котельных, которые отвечают за подачу тепла – также на уровне 99%", — сказал Зубко в понедельник на селекторном совещании по подготовке к отопительному сезону.

Ранее премьер Владимир Гройсман заявил, что Украина не испытывает проблем с подготовкой к новому отопительному сезону, на его проведение выделено 9 миллиардов гривен (352,9 миллиона долларов) — приблизительно на треть больше по сравнению с прошлым годом. Отопительный сезон в Украине ежегодно ориентировочно начинается 15 октября.