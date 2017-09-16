Гройсман обещает достойный отопительный сезон в Украине

КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман заверил, что Украина накопила достаточное количество энергоресурсов для прохождения отопительного периода 2017-2018 годов.

Об этом он сообщил в ходе заседания Кабинета министров Украины.

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"Мы качественно подготовились к зиме, мы имеем все запасы, начиная от газа и заканчивая всем необходимым для того, чтобы войти планово в новый отопительный сезон и пройти достойно зиму", — сказал Гройсман.

Ранее Гройсман заявил, что цены на газ значительно снизятся после увеличения Украиной его добычи до уровня самообеспечения страны.