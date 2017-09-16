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16.09.201710:23
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    Экономика

    Гройсман обещает достойный отопительный сезон в Украине

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    По словам Гройсмана, Украина качественно подготовилась к зиме: "Мы имеем все запасы, начиная от газа и заканчивая всем необходимым для того, чтобы войти планово в новый отопительный сезон и пройти достойно зиму".
    Владимир Гройсман
    Сайт правительства Украины

    КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман заверил, что Украина накопила достаточное количество энергоресурсов для прохождения отопительного периода 2017-2018 годов.

    Об этом он сообщил в ходе заседания Кабинета министров Украины.

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    "Мы качественно подготовились к зиме, мы имеем все запасы, начиная от газа и заканчивая всем необходимым для того, чтобы войти планово в новый отопительный сезон и пройти достойно зиму", — сказал Гройсман.

    Ранее Гройсман заявил, что цены на газ значительно снизятся после увеличения Украиной его добычи до уровня самообеспечения страны.

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