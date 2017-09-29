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    Киев

    Некоторые дома в Киеве рискуют пропустить старт отопительного сезона

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    Зампредседателя КГГА Петр Пантелеев в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что на сегодня 98% киевских домов готовы к началу отопительного сезона.
    Здание Киевской горгосадминистрации
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. Только половина киевских домов готовы к зиме. Жилищно-эксплуатационные организации подготовили к началу отопительного сезона лишь 52% домов, расположенных в зоне ответственности "Киевэнерго".

    "Остальные – не выполнили требования по подготовке оборудования теплопунктов и домовых сетей к подаче теплоносителя", — об этом говорится в сообщении компании.

    Эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко.
    Скриншот видео
    Популизм рулит, а отопительный сезон под угрозой срыва - Голубенко

    Отмечается, что лучшая динамика среди учреждений социальной сферы: в частности акты готовности к отопительному сезону получили 69% лечебных учреждений, 76% детских садов, 73% школ столицы. В то же время в "Киевэнерго" добавили, что со своей стороны на 96% подготовили сети и оборудования к подаче теплоносителя.

    Стоит напомнить, обычно централизованное теплоснабжение начинается в Украине 15 октября. Однако из-за резкого снижения температуры воздуха с 27 сентября отопительный сезон может стартовать раньше.

    Эту информацию прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

    "В СМИ попала устаревшая информация. На сегодня 98% домов уже готовы, 81% домов получил акт готовности. Остальные в процессе оформления. А эта информация от "Киевэнерго" месячной давности", — заявил замглавы КГГА.

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    Кроме того, он добавил, что "в ОСМД их председатели должны позаботиться о наличии акта готовности, поскольку его отсутствие может спровоцировать задержку начала отопления в таком доме".

    Ранее сообщалось, что субсидию на отопительный сезон будут считать по-новому. 

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