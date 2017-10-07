Теплокоммунэнерго не готово к отопительному сезону - экс-министр

КИЕВ, 7 окт — РИА Новости Украина. Теплокоммунэнерго Украины не готово к отопительному сезону, заявил экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко.

По его словам, теплокоммунэнерго не выполнило должные планы, чтобы подготовиться к отопительному сезону.

Читайте также — Герус: срыв отопительного сезона пока не планируется

"Из 1500 договоров, которые должны были подписать теплокоммунэнерго, подписано всего 400 — меньше трети. Потому что нет цены на газ, потому что не могут с долгами разобраться, потому что не выделяют лимиты", — сказал Кучеренко в эфире телеканала NewsOne.

Отметим, на днях в Кабмине заявили, что инфраструктура Украины готова к отопительному сезону почти на 100%. В то же время ранее в КГГА заявляли, что некоторые дома в столице рискуют пропустить старт отопительного сезона.