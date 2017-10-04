В подготовке к отопсезону Кабмин манипулирует цифрами - эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

В правительстве отчитались о подготовке к отопительному сезону. По словам вице-премьера Геннадия Зубко, состояние подготовки социальных объектов составляет 99,9% — это детские учреждения, школы и больницы. Готовность жилого сектора — 99,4%.

В то же время достоверность этих данных в министерстве еще проверяют, потому что по Киеву уже обнаружили расхождения. Данные местных властей свидетельствуют о готовности на 99%, а "Киевэнерго" сообщило, что не все объекты имеют подписанные паспорта жилого фонда.

Когда в дома украинцев могут подать тепло и что будет со стоимостью коммунальных услуг, спрогнозировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко.

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(текст публикуется на языке оригинала)

За яких погодних умов тепло має бути обов'язково включеним? Є якісь затверджені нормативи?

— Так, насправді нормативи є і вони стосуються якраз температури середньодобової. Я зараз не готовий говорити про якісь конкретні цифри, скільки це має бути градусів, але має бути просто цілодобова температура нижче, можливо, восьми градусів. Але я боюсь помилитися.

Нормативи відбуваються без порушень?

— Так, звичайно. В цілому ми так звикли до того, що у нас починається опалювальний сезон десь орієнтовно 15 жовтня. Зазвичай ця дата може пересуватися. Тобто це може бути починаючи з десятого жовтня та навіть раніше — в дитсадках, лікарнях, школах. Але може бути пізніше, все залежить від погодних умов. В принципі, якщо на вулиці тепло, то бували випадки, коли у нас опалювальний сезон починався в 20-их. Звичайно, що першими якраз включаються лікарні, дитсадки, школи, а вже потім включаються житлові будинки. Знову ж таки, це включення відбувається поступово, не одразу все. Умовно кажучи, буває таке, що температурний режим вже дозволяє включати тепло та йде потепління в країні.

Опалення вимикають, якщо йде потепління?

— Ні, єдине тільки може бути, відповідна до графіка температура. А затверджується графік температур, як правило, яка температура залежить від того, яка температура надворі. Така температура подається теплоносій безпосередньо до таких закладів. Тому може бути таке, що температура і потеплішало, але опалення включене і просто температура цього опалення, яке приходить вже у будинки, батареї, вона буде дещо нижче, ніж зазвичай.

Скільки часу займає підключення до опалення навчальних та дошкільних закладів?

— Насправді, просто йде початок опалювального сезону і першими підключають дитсадки та школи. Але це не означає, що будинки не підключають. Так само їх можуть поступово вже підключати. Але здебільшого на підключення дитсадків, лікарень, шкіл приходить три-чотири дні, можливо навіть до тижня. І протягом десяти ще днів може бути якраз проводитися підключення житлового фонду. Здебільшого це так і відбувається. Орієнтовно в десятих числах жовтня починається підключення соціальних закладів, а далі вже поступово десь до 20-го, іноді трошки з запізненням, жовтня, вже підключені майже всі житлові будинки.

Чи є зараз в Україні міста, де опалення вже запустили?

— Я не готовий сказати. Я таких міст ще не знаю. Не виключено, що запустили вже опалення в ті квартири, які мають індивідуальне опалення. Тоді так, вони мають свій індивідуальний котел і в принципі коли їм холодно, вони його включають. І такі випадки зараз вже є, коли люди самостійно можуть регулювати.

Чи може бути проведена підготовка до опалювального сезону майже на 100%?

— Насправді, я в ці цифри не вірю. Просто маніпуляція відбувається з цифрами, а саме готовність-неготовність. Вимагає Кабмін і відповідно всі звітують про певну готовність. Насправді, ця готовність нічим не вища та не нижча, ніж була у попередні роки в цей самий період. Просто єдине питання, що зараз більшість будинків перейшла на індивідуальні договори квартир і передали в оперативне управління теплові пункти самому "Київенерго". Звичайно, "Київенерго" звітує про те, що їхні теплові пункти, які перебувають у них в управлінні, вже готові до опалювального сезону. А раніше просто самі ЖЕКи, або ОСББ, вони були такі самі готові до опалювального сезону, просто не завжди вони робили акти готовності. А просто подавали гарантійні листи про те, що включіть, тому що ми не провели якихось певних заходів, але вся відповідальність на нас за початок опалювального сезону та всі аварійні ситуації.

Чи ввімкнуть опалення тим об'єктам, що не підписали з "Київенерго" угоду?

— Насправді, опалення буде ввімкнено всім, навіть у кого не підписані паспорти. Люди просто підготують відповідні гарантійні листи та все, їх приєднають. Але це питання жодним чином не пов'язано з заборгованістю і гарячою водою. Дійсно, у багатьох будинках немає гарячої води. Тут є декілька причин і основна — не заборгованість. Це просто привід, чому не вмикати такі будинки. Здебільшого, питання полягає в тому, що будинки, які мають прямі договори з постачальником тепла для підігріву гарячої води, вони фактично подають такий підігрів собі у збиток і збиток може бути колосальним. Я вже якось наводив приклад одного будинку у нас, де є ОСББ. Де фактично вартість гарячої води в будинку втричі дорожча, ніж це встановлено тарифом відповідно до одного кубометра. Тобто набагато більше треба тепла, щоб підігріти, тому що споживання гарячої води невелике, а воду постійно треба підігрівати до нормативної температури. Тому до таких випадків насправді "Київенерго" не зовсім вигідно подавати таку гарячу воду і працювати собі у збиток. Звичайно, що в опалювальний період ситуація набагато краща і в принципі їм це вигідно подавати, тому ми маємо таку ситуацію, що під виглядом або аварійних ситуацій, або інші зачіпки, несвоєчасна оплата, або ще якісь там проблеми, "Київенерго" намагається не підключати гарячу воду, щоб не працювати собі у збиток.

Чи може опалення постачатися в борг?

— Насправді борги залишаються колосальні. "Київенерго" намагається їх вирішувати у судовому порядку і будинки навіть маючи певні борги, все одно отримують опалення. Питання є лише щодо гарячої води. З гарячою водою "Київенерго" може в не опалювальний період її обмежувати. І в опалювальний період також може обмежити гарячу воду, бо це якраз та послуга, яку можна не надавати.

Яким чином в Києві відбувається оформлення паспортів житлового фонду, про яке кажуть в "Київенерго"? Що це за паспорти?

— Як правило, по закінченню попереднього опалювального сезону, представник "Київенерго" інспектує будинок. Інспектує здебільшого мережі будинку. Тобто, як правило, індивідуальний тепловий пункт, якщо такий є у будинку. Відповідно, далі готується акт тих робіт, які треба виконати. Такий свого роду припис. Повірка термометрів, манометрів, лічильника, якщо такий встановлений, промивка теплообмінників, системи тощо. Тобто комплекс заходів, який треба провести в будинку. І якщо цей індивідуальний тепловий пункт перебуває на балансі, в управлінні ОСББ, або ЖЕКу, або кооперативу, то відповідно проводиться вже силами цих організацій і складаються відповідні акти. Також проводяться ці роботи та потім вже відповідним подається такий паспорт на затвердження вже безпосередньо "Київенерго" про готовність до опалювального сезону. І якщо ж такий тепловий пункт перебуває в оперативному пункті "Київенерго", відповідно ці роботи проводяться силами підрозділів "Київенерго" з залученням інших організацій відповідних, які мають відповідний фах, і у разі необхідності наявність ліцензій тощо. Але так само інспектується, складається перелік робіт регламентних, які потрібно зробити та після цього оформлюються документи.

Який ваш прогноз щодо вартості комунальних послуг? Вона зміниться цього опалювального сезону для киян?

— Насправді я не бачу підстав для того, щоб було зниження вартості. Єдиний тільки можливий варіант, що це буде якесь політичне рішення, пов'язане з ціною на газ. Воно може бути в результаті реакції на якісь протестні настрої. А так, до цього часу залишається вірогідність все ж таки підняття вартості ціни на газ, відповідно, Кабміном. Далі очікується все ж таки врегулювання питання з оплатою за газопостачання. Тобто розподіл так званої, як вже говорили, абонентської плати, введення абонентської плати. Відповідно, можуть бути певним чином зміни у нарахуваннях. І зараз фактично з 1 жовтня набрали чинність зміни щодо нарахування субсидій, тобто деякі щодо нормативів такого нарахування. Тому звичайно, що ті мешканці, які оформлюють субсидію, відповідно них це може торкнутися безпосередньо і стати дорожчими їхні видатки на опалення коштом того, що субсидія може їм бути зменшена. Будемо сподіватися, що підняття не буде. Принаймні хоча б залишиться на тому рівні, що є. Але це також залежить від погодних умов, тому що якщо буде на вулиці прохолодно, то ми чудово розуміємо, що більше тепла будемо споживати. Відповідно буде більше оплати, тому що майже всі будинки вже обладнані будинковими лічильниками. Відповідно сплата відбувається за те тепло, яке фактично споживає будинок.

К слову, правительство не ведет работу с населением по повышению энергоэффективности и ждет, что проблемы долгов за газ решатся сами собой. Такое мнение в эфире Голоса Столицы выразил эксперт по энергетике Александр Харченко. Ранее Олег Голубенко в эфире "ГС" разъяснил, при каких условиях возможен прозрачный тариф в платежках на отопление, и что делать потребителям, если поставщик услуг завышает суммы.