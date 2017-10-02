Герус: срыв отопительного сезона пока не планируется

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Начало отопительного сезона под угрозой. Как говорят в НКРЭКУ, ситуация с обеспечением газом объектов тепловой энергетики критическая.

В письме председателя органа Дмитрия Вовка на имя премьер-министра Владимира Гройсмана говорится, что до сих пор есть производители тепловой энергии, с которыми НАК "Нафтогаз Украины" не подписал договора поставки голубого топлива. Также речь идет о том, что "Нафтогаз" часто отказывается оформлять акты приема-передачи газа с предприятиями теплокоммунэнерго.

Начнется ли отопительный сезон вовремя, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы бывший член Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус.

glavcom.ua Андрей Герус

(текст пебликуется на язіке оригинала)

Конфлікту між "Нафтогазом" і підприємствами теплокомуненерго виник через несвоєчасну оплата відпущеного підприємствам газу…

— Я думаю, що вони якось забагато паніки розводять. Ніякого зриву опалювального сезону не буде. Ситуація в тому, що є борги теплокомуненерго перед НАК "Нафтогаз". І оскільки є старі незакриті борги, то не підписані нові договори. Тому що питання, хто як буде закривати старі борги. Ця проблема виникає кожен рік. Значною мірою тому, що ціна на газ досить висока, тариф не завжди покриває таку ціну. Буває таке, що в теплокомуненерго не вистачає коштів. Там є різні причини, але це є такі професійні причини. І я думаю, що і Кабмін, і НАК "Нафтогаз" прекрасно знають цю проблему. Тому цю проблему треба вирішувати, а не піднімати якісь інформаційні шуми і лякати людей, що може бути зрив опалювального сезону. Я думаю, що такого зриву не буде.

Таким нагнітанням паніки просто намагаються вибити ці борги?

— В даному випадку паніка йде не від НАК "Нафтогаз", а ця інформація, ця новина, я так розумію, від НКРЕКП йде. Тому в них є юридичні механізми, є суди, є якісь переговорні процедури. Тому так, в основі цього всього, на жаль, борги. Теплокомуненерго може платити, але не платить. В когось з них ситуація складна і немає з чого платити. Буває по-різному. Але це все питання такі професійні. В них треба в кожному питанні окремо треба розбиратися. Треба сісти за стіл переговорів і знаходити виходи з цього питання. Але я думаю, що споживачі, які в основному платять справно і дисципліновано за тепло, я думаю, в жодному випадку не мають страждати від такої ситуації.

Але ж є приклад коли ТЕЦ в Києві насправді від'єднали від газопостачання.

— Зимою таких прикладів практично не буває. Тому що взимку потрібно подавати газ для того, щоб було опалення. В нас така ситуація була дещо подібна минулого року перед опалювальним сезоном. Коли не подавали, коли були борги і була дискусія, як ці борги закривати, і хто має вирішувати це питання боргів. В нас була проблема далі влітку. Коли влітку газ не подавали і не було гарячої води. Це питання вже не з теплом пов'язане, а з гарячою водою. Так, влітку така ситуація буває. А взимку газ подається і взимку тепло повинно бути в споживачів. Тому, я думаю, що воно буде так само і цього разу. Проблема вирішується. Всі про неї знають. Вона не перший раз, тому я думаю, що проблема вирішується.

Яка причина того, що "Нафтогаз" часто відмовляється оформляти акти приймання-передачі газу з підприємствами теплокомуненерго? Адже їх "Нафтогаз" повинен був почати укладати ще в липні.

— Є акти прийому-передачі, а є договори. Тому, можливо, ви говорите про договори. Договори не підписуються тоді, коли є невирішені старі борги, тобто по попередніх договорах теплокомуненерго мало заплатити за спожитий газ, але борг заплачено не було, відповідно, не підписано якоїсь реструктуризації, якогось варіанту розстрочки, іншого варіанту, коли він буде погашений. Коли виникають такі конфліктні ситуації, тоді зазвичай новий договір не підписується. Але це є такі формальні юридичні процедури і зі всіма можна домовлятись. Комусь, може, місцевий бюджет допомогти, з кимось можна зробити розстрочку на декілька місяців чи на півроку. Тому всі ці проблеми в України вирішуються, вони в Україні досить часто виникають. Я думаю, тут треба сідати їх вирішувати також.

Кілька днів тому в Мінрегіоні повідомляли, що з понад двох тисяч договорів поки підписано близько 400. Чи реально встигнути підписати всі угоди найближчими днями?

— Реально встигнути підписати. Це відкатана практика. Вони підписують кожен рік, тому це не є та процедура, де заново треба починати робити. Всі знають, хто з ким має підписувати, всі знають, хто є сторонами цього процесу, самі договори теж відомі, просто треба поставити в них підпис. Це можна зробити за декілька днів, ніяких проблем з цим немає. Тому якщо питання вирішено по суті і зрозуміло, що буде відбуватись з тими неоплатами, які були, і з боргами, які були, то, я думаю, що далі все швидко підпишеться. У нас ще є практично більше тижня часу до початку опалювального періоду, тому, я думаю, що це все зробиться, не повинно бути ніяких проблем.

Дмитро Вовк каже, що врегулювати ситуацію допоможе ухвалення Кабміном необхідних рішень. Які це можуть бути рішення?

— Важко сказати, можливо, він має на увазі, що Кабмін має примусити НАК "Нафтогаз" підписати договори, не зважаючи ні на борги, ні на що. Можливо, він має на увазі, що Кабмін має виділити з бюджету якісь кошти. Тут важко говорити. Я думаю, перш за все, тут є суб'єкти господарювання. Є "Нафтогаз" і є теплокомуненерго. Ці суб'єкти господарювання мають між собою проводити безпосередні операції. Це отримання газу або поставка газу і це оплата коштів, отримання коштів, а далі вже, якщо вони між собою працюють, далі все вирішується. Тому, я думаю, що нічого тут страшного немає, тому що завжди є певна напруженість в кінці вересня — на початку жовтня з приводу цих договорів і цих поставок газу, але, тим не менше, завжди опалювальний сезон починався і, я думаю, що почнеться він вчасно, нічого там страшного не буде.

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К слову, эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко считает, что полностью ликвидировать долги потребителей перед теплокоммунэнерго невозможно, поскольку уровень жизни не позволяет оплачивать услуги в полном объеме.