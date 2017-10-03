Землянский: холодная зима может вызвать коллапс с газом в Украине

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Польша собирается увеличить вдвое продажу газа в Украину. О таких намерениях заявила одна из польских нефтегазовых компаний PGNiG.

Именно эта компания в течение шести месяцев прошлого года продала в Украине более 400 миллионов кубометров газа. В этом году цифра может удвоиться и Польша может продать Украине 700-800 миллионов кубометров газа.

Подготовку Украины к отопительному сезону прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

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С чем связаны заявления польских партнеров относительно увеличения вдвое продажи газа в Украину?

— У нас запасы газа, которые накапливаются в ПХГ это абсолютная компетенция НАК "Нафтогаз Украина", то есть вопрос ее финансовой возможности. Насколько я знаю, проблем вроде бы никаких с финансами на сегодняшний день нет. А предложение, которое сделала Польша, скорее всего касается промышленного рынка. Если они найдут и считают, что здесь есть возможность реализовывать эти объемы, то у них есть потенциальные покупатели. Потому что промышленность у нас переживает сейчас не лучшие времена, то почему бы и нет. То есть это только усилит конкуренцию и, возможно, повлияет на цену. Опять же, еще есть вопрос цены на сегодняшний день, то есть по какой цене будет предложено. Если эта цена будет ниже, чем та, которую предлагает НАК "Нафтогаз Украины", то я думаю, что Польша вполне может конкурировать на украинском рынке.

Для промышленных предприятий в Украине уже действует определенная модель рынка газа.

— Как раз только для промышленности и действует рыночная модель, потому что все остальные, по сути, закупают газ по ценам, установленным Кабмином. Кстати, которые до сих пор еще никто не видел. И поэтому цена газа в отопительный сезон для нас по-прежнему остается загадкой. Они как бы отвечают, но формализовать свои заявления в виде документа они пока не спешат.

Цена газа закладывается определенным образом в какие-то расчеты относительно бюджета на следующий год?

— Насколько я знаю, цена на газ в бюджет закладывается с подачи НАК "Нафтогаз Украина", если мне не изменяет память, боюсь сейчас ошибиться, это цена в 245 долларов за тысячу кубометров. Но в данном случае, опять же, мы исходим из того, что все зависит от стабильности национальной валюты. Потому что в том случае, если поплывет гривна, то соответственно, увеличатся затраты на энергоносители для той же промышленности на газ. Соответственно, увеличит себестоимость производимой продукции. А так, конечно, в бюджет закладывается какая-то ориентировочная цена усредненная, которая предполагается на следующий год. Но с учетом того, что промышленность у нас как раз сейчас в условиях рынка работает, то соответственно, спрогнозировать здесь достаточно сложно. Потому что колеблется цена в сезон. Более того, появление таможенного вклада позволяет на сегодняшний день нерастаможенный газ держать в хранилищах и потом, например, его растаможить и либо продать, либо использовать для собственных нужд. Так что, я думаю, промышленность имеет сейчас достаточное количество инструментов для того, чтобы как-то ценовые риски застраховать.

Польша предлагает Украине свой газ?

— Она не добывает, она зависимая от импорта страна. То есть, скорее всего, что это газ, который зайдет, он либо будет перекуплен на европейском рынке, либо зайдет в терминал. Поэтому его происхождение в данном случае значения не имеет. То есть это продает польская компания. Чей этот газ по происхождению не имеет значения. Вы же на молекулу газа бирочку не повесите, откуда она пришла. Поэтому в данном случае это абсолютно не критично. То есть ключевым вопросом, который будет являться, это цена на газ и соответственно, стабильность национальной валюты для того, чтобы эта цена была интересной и конкурентной на украинском рынке.

Есть разница — покупать, например, на бирже или покупать по контракту с определенной страной? Это может влиять на цену?

— Конечно, но в данном случае это больше касается уже непосредственно продавца. Потому что дальше идет простая бизнес-формула: купить подешевле, подать подороже. То есть, соответственно, если я покупаю газ, например, по интересной цене и продаю его в Украине по тому рынку или по тем ценам, которые есть на сегодняшний день, я могу заработать больше. Это уже сугубо вопрос бизнеса. Естественно, если мы, например, будем говорить о контрактных поставках, то контракты, например, с тем же "Газпромом" более выгодны, чем игра-покупка на споте, например, в такой период, как отопительный сезон — с октября по март. Когда цены достаточно высокие, а если вы законтрактованы, то цена у вас особо по контракту не двигается. Это может быть более выгодно. Но еще раз, это уже вопрос бизнеса, то есть вопрос маржи, какой доход получит продавец на украинском рынке.

Украина готова к отопительному сезону?

— Если мы будем говорить о газе, то в принципе, процесс, насколько я знаю, идет достаточно спокойно. То есть пока еще "Укртрансгаз" не заявлял о приостановке закачки. Значит, соответственно, процесс закачивания газа еще идет. Так что до начала отопительного сезона, до того, как будет объявлено, что будет остановлен процесс, то есть начнется отбор газа, еще какое-то определенное время есть.

Украина не будет отапливаться только за счет того газа, который закачивает в подземные хранилища?

— Нет, тот газ, который закачивается в подземные хранилища, он же используется, как дополнительный. По сути дела, при обеспечении отопительного сезона используются несколько источников газа. Это газ собственной добычи. Это газ, который импортируется. Поэтому несколько источников газа, которые используются при прохождении отопительного сезона. То есть подземные хранилища — это одна из составляющих, которая позволяет страховать как прохождение отопительного сезона внутри страны, так и обеспечивать транзит газа по украинской территории.

Все источники поступления газа есть?

— Пока да. Опять же, очень много будет зависеть от погодных условий. По той простой причине, что в случае, если начнется достаточно серьезное похолодание в Европе, то Европа начнет отбирать большее количество газа и, соответственно, тот газ, который поступает в Украину по реверсу, свободных объемов станет значительно меньше. Поэтому для этого, кстати, нужны хранилища, для того, чтобы быть застрахованным вот от форс-мажорных моментов. Исходя из того, что НАК заявил о том, что будет закачано порядка 17 миллиардов кубометров, то в принципе, это достаточно серьезная страховка на зиму для того, чтобы не возникло форс-мажоров. То есть если мы говорим в целом, то в отличие от предыдущих отопительных сезонов за последние три года, этот обещает быть с точки зрения обеспечения газом более спокойным. Но у нас, мы помним, есть проблемы по углю. У нас есть проблемы по наполнению складов. У нас есть проблемы по дополнительным закупкам, которые необходимо будет произвести в течение зимы. А это порядка четырех миллионов тонн угля, который надо будет дополнительно купить, помимо того угля, который добывается в Украине, а также помимо того угля, который законтрактован и уже направляется в Украину из США и из ЮАР.

К слову, эксперты сходятся во мнении, что Украина становиться все более энергетически зависимой В частности, эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук в эфире Голоса Столицы заявил, что продолжение кредитования "Нафтогаза" ЕБРР только подтверждает, что компанией управляют из-за границы.