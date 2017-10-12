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    Происшествия

    Пьяный водитель ВАЗ насмерть сбил трех пенсионерок в Одесской области

    (обновлено: )114
    По данным полиции, 47-летний водитель автомобиля "ВАЗ 2106" не справился с управлением и совершил наезд на сидящих на скамейке возле жилого дома трех жительниц села Виноградовка.
    В Одесской области ВАЗ насмерть сбил трех пенсионерок
    @gunp.odessa

    КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. Автомобиль "ВАЗ 2106" насмерть сбил трех пожилых женщин, сидевших на скамейке возле дома. Трагедия произошла в селе Виноградовка Болградского района Одесской области, сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области.

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    По данным правоохранителей, 47-летний водитель автомобиля "ВАЗ 2106" не справился с управлением и совершил наезд на сидящих на скамейке возле жилого дома трех жительниц села. 

    @gunp.odessa
    В Одесской области ВАЗ насмерть сбил трех пенсионерок

    "Наезд совершен на пенсионерок, 1934-го, 1940-го и 1942-го годов рождения. Две гражданки от полученных травм скончались на месте, другая потерпевшая была доставлена в больницу, где впоследствии также скончалась", — говорится в сообщении.

    @gunp.odessa
    В Одесской области ВАЗ насмерть сбил трех пенсионерок

    Предварительно установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили в отделение полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного производства. В настоящее время устанавливает обстоятельства ДТП. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

    @gunp.odessa
    В Одесской области ВАЗ насмерть сбил трех пенсионерок

    Ранее СМИ сообщили, что под Киевом отец прокурора Печерского района столицы совершил смертельное ДТП

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