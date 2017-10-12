Под Киевом отец прокурора Печерского района совершил смертельное ДТП - СМИ

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. Под Киевом в результате столкновения близ Киевского водохранилища внедорожника и минивэна, погиб человек. Предполагаемым виновником ДТП, по данным очевидцев, является отец прокурора Печерского района столицы, сообщает ТСН.

"Погибшему было 52 года, водитель второй машины — в больнице. По предварительным данным, его зовут Андрей Авдеенко. Сам он себя называет то адмиралом ВМС, то академиком, а иногда — прорицателем Хортицкого полка", — говорится в соощении.

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Свидетели аварии утверждают, что Авдеенко после ДТП вел себя крайне эмоционально, сперва отказывался от экспресс-теста на алкоголь, но потом таки согласился. Результаты еще не обнародовали.

Потерпевшая сторона утверждает, что сын Авдеенко — руководитель прокуратуры Печерского района Киева Александр Авдеенко. Люди опасаются, что делу не дадут ход. Авдеенко сейчас в больнице, ему сделали операцию, его жена от комментариев отказалась.

Мужчина, который был пассажиром в минивэне, утверждает, что избежать столкновения было невозможно.

"Мы ехали по дамбе, навстречу вылетела машина, прямо на встречную полосу. Мы даем вправо, правее некуда уже, там же Днепр, и он в нас въехал. Это доли секунды, я не знаю, с какой скоростью он ехал, но это просто ужас", — рассказал пострадавший Анатолий Слабоуз.

Ранее сообщалось, что в Киеве иномарка насмерть сбила девушку на пешеходном переходе.