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    Киев

    Под Киевом отец прокурора Печерского района совершил смертельное ДТП - СМИ

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    Свидетели аварии говорят, что Андрей Авдеенко после ДТП вел себя крайне эмоционально, сперва отказывался от экспресс-теста на алкоголь, но потом все же согласился.
    Смертельное ДТП возле Киевского моря
    Скриншот с видео ТСН

    КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. Под Киевом в результате столкновения близ Киевского водохранилища внедорожника и минивэна, погиб человек. Предполагаемым виновником ДТП, по данным очевидцев, является отец прокурора Печерского района столицы, сообщает ТСН

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    "Погибшему было 52 года, водитель второй машины — в больнице. По предварительным данным, его зовут Андрей Авдеенко. Сам он себя называет то адмиралом ВМС, то академиком, а иногда — прорицателем Хортицкого полка", — говорится в соощении.

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    Свидетели аварии утверждают, что Авдеенко после ДТП вел себя крайне эмоционально, сперва отказывался от экспресс-теста на алкоголь, но потом таки согласился. Результаты еще не обнародовали.

    Потерпевшая сторона утверждает, что сын Авдеенко — руководитель прокуратуры Печерского района Киева Александр Авдеенко. Люди опасаются, что делу не дадут ход. Авдеенко сейчас в больнице, ему сделали операцию, его жена от комментариев отказалась.

    Мужчина, который был пассажиром в минивэне, утверждает, что избежать столкновения было невозможно.

    "Мы ехали по дамбе, навстречу вылетела машина, прямо на встречную полосу. Мы даем вправо, правее некуда уже, там же Днепр, и он в нас въехал. Это доли секунды, я не знаю, с какой скоростью он ехал, но это просто ужас", — рассказал пострадавший Анатолий Слабоуз. 

    Ранее сообщалось, что в Киеве иномарка насмерть сбила девушку на пешеходном переходе. 

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