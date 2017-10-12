Гибель полуголой россиянки на курорте: выяснились подробности о погибшей

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. Погибшая из-за несчастного случая в Доминикане россиянка Наталья Бородина зарабатывала на жизнь предоставлением эскорт-услуг, сообщает издание Life.ru.

По данным СМИ, девушка давно перебралась в Москву, где занималась оказанием эскорт-услуг. В Доминиканскую Республику она приехала на отдых с девушками, которые работали вместе с ней.

vesti-ua.net Россиянка Наталья Бородина

Погибшая любила публиковать в соцсетях провокационные фотографии, которые демонстрировали её большую грудь и длинные ноги.

Также издание пишет, что девушка много путешествовала, любила кататься на лыжах, ходила по дорогим ресторанам и вела активный образ жизни. Но, несмотря на всю эту внешнюю мишуру, внутри она была достаточно ранимым человеком. Погибшая писала стихи о потерянной любви и делилась ими с друзьями.

Напомним, 35-летняя россиянка погибла в Доминикане, высунувшись из окна движущегося авто и ударилась головой о дорожный знак. Из-за открытого перелома черепа и политравмы девушка скончалась на месте.