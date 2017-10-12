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    В мире

    Гибель полуголой россиянки на курорте: выяснились подробности о погибшей

    (обновлено: )190802
    По данным СМИ, девушка давно перебралась в Москву, где занималась оказанием эскорт-услуг. В Доминиканскую Республику она приехала на отдых с девушками, которые работали вместе с ней.
    Россиянка Наталья Бородина
    vesti-ua.net

    КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. Погибшая из-за несчастного случая в Доминикане россиянка Наталья Бородина зарабатывала на жизнь предоставлением эскорт-услуг, сообщает издание Life.ru.

    По данным СМИ, девушка давно перебралась в Москву, где занималась оказанием эскорт-услуг. В Доминиканскую Республику она приехала на отдых с девушками, которые работали вместе с ней.

    vesti-ua.net
    Россиянка Наталья Бородина

    Погибшая любила публиковать в соцсетях провокационные фотографии, которые демонстрировали её большую грудь и длинные ноги.

    Также издание пишет, что девушка много путешествовала, любила кататься на лыжах, ходила по дорогим ресторанам и вела активный образ жизни. Но, несмотря на всю эту внешнюю мишуру, внутри она была достаточно ранимым человеком. Погибшая писала стихи о потерянной любви и делилась ими с друзьями.

    Напомним, 35-летняя россиянка погибла в Доминикане, высунувшись из окна движущегося авто и ударилась головой о дорожный знак. Из-за открытого перелома черепа и политравмы девушка скончалась на месте.

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