В Доминикане погибла россиянка, высунувшись полуголой из окна авто

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. В Доминиканской республике погибла туристка из РФ.

Она высунулась из окна движущегося автомобиля на трассе, ведущей в сторону аэропорта Пунта-Каны, сообщает местный портал Ensegundos со ссылкой на представителя национальной полиции Франка Феликса Дарана Мехию.

По данным представителя полиции, инцидент произошел в среду в тот момент, когда девушка высунулась в окно автомобиля на полном ходу. При этом отмечается, что в момент происшествия на девушке практически не было одежды.

По данным СМИ, погибшей является уроженка Челябинской области 35-летняя Наталья Бородина. Как сообщает портал, в момент трагедии в автомобиле вместе с девушкой находилась гражданка Украины Иванна Бойрачук, которая на камеру телефона записала произошедшее.

Как сообщает портал, на попавшей в его распоряжение записи видно, как гражданка РФ в одних трусах высунулась в окно движущегося автомобиля. Через несколько секунд девушка головой врезалась в дорожный знак. По данным СМИ, она скончалась от полученной травмы в больнице.

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