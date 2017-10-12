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    В Доминикане погибла россиянка, высунувшись полуголой из окна авто

    (обновлено: )171504
    Инцидент произошел в среду в тот момент, когда девушка полуголой высунулась в окно автомобиля на полном ходу. В момент трагедии в автомобиле вместе с девушкой находилась гражданка Украины, которая на камеру телефона записала произошедшее.
    Уроженка Челябинской области 35-летняя Наталья Бородина
    vesti-ua.net

    КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. В Доминиканской республике погибла туристка из РФ.

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    Она высунулась из окна движущегося автомобиля на трассе, ведущей в сторону аэропорта Пунта-Каны, сообщает местный портал Ensegundos со ссылкой на представителя национальной полиции Франка Феликса Дарана Мехию.

    По данным представителя полиции, инцидент произошел в среду в тот момент, когда девушка высунулась в окно автомобиля на полном ходу. При этом отмечается, что в момент происшествия на девушке практически не было одежды.

    По данным СМИ, погибшей является уроженка Челябинской области 35-летняя Наталья Бородина. Как сообщает портал, в момент трагедии в автомобиле вместе с девушкой находилась гражданка Украины Иванна Бойрачук, которая на камеру телефона записала произошедшее.

    Как сообщает портал, на попавшей в его распоряжение записи видно, как гражданка РФ в одних трусах высунулась в окно движущегося автомобиля. Через несколько секунд девушка головой врезалась в дорожный знак. По данным СМИ, она скончалась от полученной травмы в больнице.

    Видео (+18) можно посмотреть здесь.

    Как сообщалось ранее, телеведущий популярной программы про путешествия "Орел и Решка" Антон Птушкин попал в ДТП в Киеве. 

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