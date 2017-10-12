Патруль ОБСЕ попал в ДТП в Донецкой области

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. В Донецкой области патруль СММ ОБСЕ и машина ВСУ попали в ДТП, говорится в сообщении миссии ОБСЕ на странице в Facebook.

Смотрите также: ДТП в Китае: появилось шокирующее видео с камер внутри автобуса

"В четверг 12 октября, в 11:30, между Карловкой и Орловкой произошло небольшое дорожно-транспортное происшествие с участием патруля СММ и машины ВСУ", — сообщили в миссии.

"Обошлось без травм. Патруль СММ продолжил свое движение по плану", — говорится в заявлении.

Как сообщалось ранее, телеведущий популярной программы про путешествия "Орел и Решка" Антон Птушкин попал в ДТП в Киеве.