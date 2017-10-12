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    Происшествия

    Патруль ОБСЕ попал в ДТП в Донецкой области

    (обновлено: )78
    Как сообщили в ОБСЕ, между Карловкой и Орловкой произошло дорожно-транспортное происшествие с участием патруля СММ и машины ВСУ.
    Миссия ОБСЕ в Украине
    Украинское фото

    КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. В Донецкой области патруль СММ ОБСЕ и машина ВСУ попали в ДТП, говорится в сообщении миссии ОБСЕ на странице в Facebook.

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    "В четверг 12 октября, в 11:30, между Карловкой и Орловкой произошло небольшое дорожно-транспортное происшествие с участием патруля СММ и машины ВСУ", — сообщили в миссии.

    "Обошлось без травм. Патруль СММ продолжил свое движение по плану", — говорится в заявлении.

    Как сообщалось ранее, телеведущий популярной программы про путешествия "Орел и Решка" Антон Птушкин попал в ДТП в Киеве. 

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