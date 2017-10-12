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    В иракском кафе подорвался смертник: 7 погибли, 15 ранены

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    В результате атаки, которую осуществил террорист с поясом смертника в кафе погибли семь человек, 15 ранены, заявил представитель МВД Ирака Саад Маан.
    Последствия взрыва в Ираке. Архивное фото
    REUTERS Wissm al-Okili

    КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. Взрыв произошел в среду в восточной части иракской провинции Анбар, семь человек погибли, 15 получили ранения, сообщает новостной портал Iraqi News со ссылкой на МВД страны.

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    "В результате атаки, которую осуществил террорист с поясом смертника в кафе в регионе аль-Давар, город Хит, погибли семь человек, 15 ранены", — заявил представитель МВД Саад Маан (Saad Maan).

    Агентство Ассошиэйтед Пресс также сообщает о 15 пострадавших, но о большем числе погибших – 11.

    В Ираке сохраняется напряженная ситуация в связи с деятельностью террористической группировки "Исламское государство", захватившей часть страны. Боевики совершают нападения и теракты, жертвами которых чаще всего становятся мирные жители.

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