В Днепре грузовик сбил трех пешеходов, погибла девушка

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. В Днепре автомобиль "МАЗ" совершил наезд на трех человек — парня и двух девушек.

В результате ДТП погибла девушка 1997 года рождения, студентка местного вуза. Еще двух пострадавших доставили в больницу, сообщает Национальная полиция Днепропетровской области.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские проводят осмотр места происшествия, устанавливают обстоятельства ДТП, опрашивают свидетелей. Установлено, что водитель 1961 года, он житель соседней области.

dp.npu.gov.ua ДТП в Днепре

Ранее сообщалось, что в Киеве на Оболонском проспекте возле ТРЦ DreamTown иномарка на пешеходном переходе сбила насмерть девушку.