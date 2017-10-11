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    Происшествия

    В Днепре грузовик сбил трех пешеходов, погибла девушка

    (обновлено: )9
    ДТП в Днепре
    dp.npu.gov.ua

    КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. В Днепре автомобиль "МАЗ" совершил наезд на трех человек — парня и двух девушек.

    В результате ДТП погибла девушка 1997 года рождения, студентка местного вуза. Еще двух пострадавших доставили в больницу, сообщает Национальная полиция Днепропетровской области.

    На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские проводят осмотр места происшествия, устанавливают обстоятельства ДТП, опрашивают свидетелей. Установлено, что водитель 1961 года, он житель соседней области.

    dp.npu.gov.ua
    ДТП в Днепре

    Ранее сообщалось, что в Киеве на Оболонском проспекте возле ТРЦ DreamTown иномарка на пешеходном переходе сбила насмерть девушку.

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