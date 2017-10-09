Стадо овец погибло в России под колесами поезда

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. Пастух бросил стадо овец на полпути в деревню и те погибли под колесами поезда в районе железнодорожного перегона "станция Кравченко — станция Саянская" в Красноярском крае, сообщила в понедельник начальник отделения дознания линейного отдела МВД России на станции Иланская Ольга Анисимова.

По ее словам, в дежурную часть на станции Иланская поступило сообщение о том, что поездом сбиты 17 овец. Полиция установила, что в деревне Калиновка Партизанского района по договору скот пасет 28-летний местный житель.

"Как обычно вечером после выпаса он погнал скот обратно в деревню. Подогнав стадо баранов к деревне, пастух оставил их без присмотра, а сам вернулся в поле за коровами. Дальнейшее передвижение стада баранов он не проконтролировал. Утром следующего дня к пастуху обратились хозяева овец и сообщили о пропаже 17 голов скота. Фрагменты тел животных были обнаружены на железнодорожной насыпи протяженностью 100 метров", — сообщила Анисимова.

По ее данным, пастуха в соответствии с частью 4 статьи 11.1. КоАП РФ (нарушение правил выпаса скота вблизи железнодорожного пути) привлекли к административной ответственности.

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