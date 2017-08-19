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    Киев

    Киевляне шокированы жестоким убийством животных в городе: орудует маньяк

    (обновлено: )145
    Убитые животные возле дома, где произошел инцидент, найдены не в первые. По данным жильцов, орудует маньяк, который, вероятно, проживает поблизости.
    Пакет, в котором были найдены убитые котята
    Фото со страницы Марты Смирновой в Facebook

    КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. В Киеве на днях произошло жестокое убийство котят на Южной Борщаговке. Жители дома, а также зоозащитники выразили беспокойство, что преступник остается на свободе, а полиция, по данным пользователя Марты Смирновой в Facebook, отказывается проводить активные розыскные мероприятия.

    Фото с места преступления можно посмотреть здесь (18+, не для слабонервных, беременным к просмотру не рекомендуется).

    Как сообщили очевидцы, обнаружившие мертвых животных в пакете, у котят были выколоты глаза, сломаны кости, а также их обвязали скотчем. Жители города шокированы случившимся, ведь подобного рода жестокость говорит о том, что человек имеет психическое расстройство и может быть опасен для общества. По данным жильцов дома, убитые животные найдены не в первые.

    Напомним, в Одессе таксист жестоко изнасиловал и убил молодую девушку. После задержания он рассказал, что это уже не первое убийство, а с раннего детства он издевался над животными.

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