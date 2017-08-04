Закон об ответственности за жесткое обращение с животными вступил в силу

КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. В Украине вступил в силу закон №2120-VIII об усилении ответственности за жестокое обращение с животными.

Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект (№5119-1) "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно внедрения гуманного отношения к животным)".

"Жестокое обращение с животными, относящимися к позвоночным, в том числе бездомными животными, совершенное умышленно и привело к увечью или гибели животного, а также натравливание животных друг на друга или других животных, совершенное из хулиганских или корыстных побуждений, публичные призывы к совершению деяний, имеющих признаки жестокого обращения с животными, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий наказываются арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет", — отмечалось в законопроекте.

Если указанные действия совершены в присутствии несовершеннолетнего, предусматривается ограничение или лишение свободы на 3-5 лет.

Тем, кто особенно жестоко обращался с животными, действовал в присутствии несовершеннолетних, либо в отношении двух и более животных, или повторно, или группой лиц, грозит лишение свободы на 5-8 лет.

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