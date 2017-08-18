Всемирный день бездомных животных - видеомост Киев-Минск-Астана-Бишкек

В понедельник, 21 августа, в 12.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится видеомост Киев-Минск-Астана-Бишкек на тему "Всемирный день бездомных животных — повод задуматься о судьбе братьев меньших".

В третью субботу августа отмечается Всемирный день бездомных животных (International Homeless Animals Day). Дата появилась в календаре по инициативе Международного общества прав животных. Организация выступила с этим предложением в 1992 году, начинание поддержали зоозащитные организации разных стран. Эта дата считается не праздником, а поводом обратиться к проблеме бездомных животных. По всему миру в этот день проходят просветительские и благотворительные мероприятия.Первый закон, направленный на защиту животных от жестокости, был принят в 1822 году в Великобритании. Самые благоприятные для животных условия существуют в настоящее время в Австрии.

Одна из задач Дня бездомных животных — пробудить у владельцев животных сознательное отношение к своей роли, с тем, чтобы предотвратить пополнение рядов бездомных кошек и собак за счет неконтролируемого размножения домашних питомцев. В СМИ очень мало уделяется внимания этой актуальной проблеме.

Так, Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики с участием зоозащитников и экологов разработан комплексный законопроект о защите животных (зарегистрирован в Верховной Раде 21 июня 2017 года, № 6598). Этим законопроектом запрещается и вводится ответственность за публикацию в соцсетях и интернете в целом, в других средствах массовой информации видео- и фотоматериалов с жестоким обращением по отношению к животным. Также законопроект предусматривает введение уголовного наказания за убийство животного.

Эксперты пресс-конференции:

Киев:

Ася Серпинская, президент Ассоциации зоозащитных организаций Украины

Владимир Борейко, эколог, директор Киевского эколого-культурного центра

Минск:

Вероника Ханцевич, председатель общественного объединения защиты животных "Эгида"

Бишкек:

Ольга Рохманова, председатель Общего фонда "Право на жизнь бездомным животным"

Алла Кобцова, соучредитель фонда

Полад Сулейманов, главный врач Бишкекской ветеринарной клиники

Астана:

Лилия Сарсенова, руководитель общественного объединения по защите животных "Инукобо"

Аккредитация СМИ на месте по редакционным удостоверениям

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 21 августа в 12.00