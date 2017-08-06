Спасение запряженной в карету лошади в центре Одессы

Когда от жары и тяжелой работы животное упало посреди улицы, вокруг быстро собралась толпа людей. Очевидцы, среди которых были и иностранцы, обливали лошадь водой, обеспечили ей ветпомощь, вызвали на место спасателей и полицию.

Сергей Кравец в Facebook Спасение лошади в центре Одессы

Сергей Кравец в Facebook Спасение лошади в центре Одессы

Сергей Кравец в Facebook Спасение лошади в центре Одессы

Общими усилиями лошадь удалось привести в чувства. Правоохранители составили протокол о жестоком обращении с животным, взяли показания у извозчика и хозяйки лошади.

Напомним, в Украине вступил в силу закон об усилении ответственности за жестокое обращение с животными.

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Ранее мэр Киева Виталий Кличко пообещал зоозащитникам, митинговавшим у КГГА, защитить столичных уличных котов и обеспечить их безопасность. Столичный градоначальник попросил активистов составить алгоритм действий, необходимых для того, чтобы признать котов частью экосистемы Киева. Кличко рассказал, что у него самого дома живет кот, которого он подобрал на улице.