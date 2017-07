Идет массовое вымирание животных - шестое в истории человечества

focus.ua

РИА Новости Украина

Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, отмечает, что популяции и ареал обитания тысяч видов позвоночных животных резко сократились по всему миру, при этом 177 видов млекопитающих потерпели катастрофические потери с 1900-х годов.

"Скорость сокращения популяции наземных позвоночных животных чрезвычайно высока даже у видов, находящихся в группе малого риска, — говорится в исследовании. — Человечеству необходимо немедленно заняться проблемой антропогенного истребления популяций".

Ученые, опубликовавшие исследование, рассмотрели 27 600 видов позвоночных и обнаружили, что треть (8 851) пережили падение объема популяции и сокращение ареала обитания.

Из 177 видов млекопитающих, многие потеряли до 30 процентов ареала, более 40 процентов испытали тяжелые потери популяции.

Ведущий автор исследования, профессор Герардо Себайос (Gerardo Ceballos) из Института Экологии при Национальном автономном университете Мексики, сказал в интервью Sputnik, что ситуация настолько тяжелая, что "было бы неэтично не использовать грубую лексику".

"Если мы не предпримем что-то в течение следующих двух или трех десятилетий – это максимум, — будет большая вероятность, что наступит крах цивилизации, и поэтому то, что мы обнаружили в результате этого исследования, так тревожит нас", — говорит профессор.

Он привел пример тигров, мировая численность которых упала с 400 000 особей до 4 000 в течение двух сотен лет, что для Земли было равносильно мгновению.

"Все эти растения и животные критически важны для поддержания жизни на Земле. Давайте не будем забывать, что мы, люди, получаем преимущества окружающей среды от того, что природа работает как надо, так что каждый раз, когда мы теряем какой-то вид или сокращаем популяцию до того, что этот вид считается экологически вымершим, – каждый раз мы теряем способность окружающей среды поддерживать благосостояние людей", - подчеркивает профессор. "Прямо сейчас более двух миллиардов людей не имеют доступа к чистой воде, не имеют достаточно пищи. Для них апокалипсис уже наступил… он происходит сейчас".

Профессор раскритиковал решение Трампа выйти из Парижского соглашения, добавив, что мировые лидеры должны осознавать, какой ущерб наносится планете.

"Выйдя из Парижского соглашения, Дональд Трамп совершил большую ошибку, но он также подтолкнул эту тему на самый высокий уровень, где ее необходимо обсудить. Каждая другая страна на Земле заявила, что им все равно, что США там нет, — они все равно собираются действовать", — сказал профессор. "Калифорния… подписала соглашение, по которому будет соответствовать требованиям Парижского соглашения, и тем самым стала лидером по этой проблеме в этой стране".

До сих пор в истории Земли было пять эпизодов массового вымирания видов.

Первый случился 444 миллионов лет назад, когда исчезли 86 процентов живых существ.

Второй – 375 миллионов лет назад. Всего лишь четверть видов пережила этот эпизод.

Третий эпизод произошел 251 миллион лет назад, когда в Сибири произошло мощное извержение вулкана с выбросом в атмосферу углекислого газа, в результате чего бактерии отреагировали выработкой смертельного газа метана. Почти все живое погибло в то время.

Четвертый эпизод, произошедший 200 миллионов лет назад, привел к потере 80 процентов видов живых организмов. Причина вымирания до сих пор не ясна.

Пятый и самый недавний эпизод случился 66 миллионов лет назад. Тогда, согласно оценкам ученых, астероид мог врезаться в планету, уничтожая миллионы динозавров и морских существ.

"Основываясь на данных о предыдущих пяти эпизодах вымирания, мы знаем, что, к счастью, жизнь на Земле продолжит существовать, а также что потребуются миллионы лет, чтобы вернуть численность видов на нынешний уровень", — говорит профессор. "Спать по ночам мне помогает мысль, что мы не сумеем уничтожить жизнь, разве что произойдет ядерная война. Но мы должны действовать, чтобы спасти человечество. Если мы спасем многие другие виды, эволюция будет гораздо менее радикальной, чем, если мы продолжим все уничтожать", — заключил он.