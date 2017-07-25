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    Киев

    Во время сноса рынка в Киеве погибли животные из зоомагазина

    (обновлено: )89
    Как сообщается, кролики, хомячки, шиншиллы, рыбки и птицы погибли от стресса во время погрома и под завалами. Кто смог, убежал или улетел.
    Во время сноса зоомагазина на Лесном рынке в Киеве погибли животные
    Фото со страницы Галины Яцишиной в facebook

    КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. В Киеве во время сноса рынка возле станции метро "Лесная" погибло множество животных из зоомагазина. Об этом в Facebook пишет киевлянка Галина Яцишина.

    Фото со страницы Галины Яцишиной в facebook
    Во время сноса зоомагазина на "Лесном" рынке в Киеве погибли животные

    "Этой ночью разгромлены магазины на рынке возле станции метро "Лесная". Не палатки, не киоски, а павильоны, установленные 10 лет назад. Швейно-ремонтная мастерская, украинский текстиль, зоомагазин, хозтовары", – написала она.

    По словам Галины Яцишиной, она предложила сидящим на руинах продавцам зоомагазина взять на бесплатную передержку кого-то из животных. "Некого брать!" – говорят и плачут! Кролики, хомячки, шиншиллы, рыбки и птицы погибли от стресса во время погрома и под завалами. Кто смог, убежал или улетел", – добавила она.

    Скриншот со страницы в facebook
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