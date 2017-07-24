В Киеве протестовали сторонники и противники цирка с животными

Под зданием Администрации президента в центре Киева собрались сторонники противники принятия закона №5119-1, который должен существенно ужесточить ответственность за жестокое обращение с животными. focus.ua Идет массовое вымирание животных - шестое в истории человечества

Участники митинга требуют наложить вето на закон №5119-1. По информации СМИ, на акции был замечен Николай Кобзов — основатель крупнейшего в Украине цирка "Кобзов".



Столичный активист и инициатор движения по защите прав животных UAnimals Александр Тодорчук считает, что митинг проплачен, а владельцы цирков просто пытаются защитить свой бизнес.



"Цирки настолько боятся ответственности за издевательства, что на акцию приехал даже сам Кобзов. Активистам удалось забрать у проплаченных бабушек список с присутствующими людьми, поэтому платить участникам циркам будет сложнее", — написал он на своей странице в Facebook.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно гуманного отношения к животным (№5119-1).