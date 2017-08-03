Почти как в Сахаре. Как спасаются от жары животные в зоопарке Киева

Аномальная жара, пришедшая в Украину, доставляет немало неудобств как людям, так и братьям меньшим. В Киевском зоопарке рассказали и показали, как животные спасаются от жары.

"С приходом жары наши киперы осваивают еще одну профессию – "водоносы". Все животные имеют свободный доступ к питьевой воде и к тени. В любой момент по собственному желанию они могут попить или отдохнуть в специальный тенистых местах. Питьевая водичка регулярно меняется, а вольеры и помещения дополнительно освежаются водой из шланга", – рассказали в зоопарке.

В зависимости от особенностей и потребностей, зверушки принимают летний душ, плавают в бассейнах и в специальных емкостях с водой.

Ранее сообщалось, что в Киеве вследствие очень жаркой погоды уровень загрязнения воздуха превысил норму в несколько раз в местах скопления транспорта.