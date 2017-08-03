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    Фотоленты

    Почти как в Сахаре. Как спасаются от жары животные в зоопарке Киева

    Тема:

    Украина: жара наступает (138)

    (обновлено: )72
    Как спасаются от жары животные в зоопарке
    Как спасаются от жары животные в зоопарке
    Как спасаются от жары животные в зоопарке
    Как спасаются от жары животные в зоопарке
    Как спасаются от жары животные в зоопарке
    Как спасаются от жары животные в зоопарке
    Как спасаются от жары животные в зоопарке
    Как спасаются от жары животные в зоопарке
    Как спасаются от жары животные в зоопарке
    facebook.com/zoo.kiev.ua
    Как спасаются от жары животные в зоопарке
    facebook.com/zoo.kiev.ua
    Как спасаются от жары животные в зоопарке
    facebook.com/zoo.kiev.ua
    Как спасаются от жары животные в зоопарке
    facebook.com/zoo.kiev.ua
    Как спасаются от жары животные в зоопарке
    facebook.com/zoo.kiev.ua
    Как спасаются от жары животные в зоопарке
    facebook.com/zoo.kiev.ua
    Как спасаются от жары животные в зоопарке
    facebook.com/zoo.kiev.ua
    Как спасаются от жары животные в зоопарке
    facebook.com/zoo.kiev.ua

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    Аномальная жара, пришедшая в Украину, доставляет немало неудобств как людям, так  и братьям меньшим. В Киевском зоопарке рассказали и показали, как животные спасаются от жары.

    Инфографика. Как вести себя в жару
    РИА Новости Украина
    Знойное лето: как выжить в жару

    "С приходом жары наши киперы осваивают еще одну профессию – "водоносы". Все животные имеют свободный доступ к питьевой воде и к тени. В любой момент по собственному желанию они могут попить или отдохнуть в специальный тенистых местах. Питьевая водичка регулярно меняется, а вольеры и помещения дополнительно освежаются водой из шланга", – рассказали в зоопарке.

    В зависимости от особенностей и потребностей, зверушки принимают летний душ, плавают в бассейнах и в специальных емкостях с водой.

    Ранее сообщалось, что в Киеве вследствие очень жаркой погоды уровень загрязнения воздуха превысил норму в несколько раз в местах скопления транспорта.

     

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